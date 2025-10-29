20 perce
Tiszafüreden nyit üzletet az egyik legnépszerűbb áruház, jövő tavaszra el is készülhet – galériával
Fél éven belül felépül a Tisza-tó fővárosának harmadik nemzetközi áruháza a belvárosban. Letették szerdán Tiszafüred KIK-üzletének alapkövét.
Folyamatosan ki- és befordultak az autók szerdán annak a tiszafüredi áruháznak a parkolójába, amely a Kiss Pál út mentén, a Fő tér mellett helyezkedik el. Nos, jó hírek vannak a tiszafüredi háziasszonyok, boltozók számára: a fenti drogériával szembeni telken hamarosan egy újabb üzlet nyílik meg, Tiszafüred KIK-áruháza. A már javában épülő üzlet alapkövét aznap rakták le.
Épül Tiszafüred KIK-áruháza
– 2023 elején kezdődött a projekt, akkor döntöttünk úgy, hogy újragondoljuk a területet, amelynek modern arculatot szerettünk volna adni – mondta el az alapkőletételen a fejlesztő Laudis Ingatlan Kft. ügyvezetője. Szűcs Ferenc szerint a korábbi építkezések beváltak, a fejlesztés pedig sikeres példája a beruházó és a városvezetés együttműködésének. Szűcs Ferenc elmondta, a tiszafüredi KIK 5000 négyzetméteres alapterületen épül meg, 2026 tavaszára készülhet el, és öt-hat új munkahelyet teremt majd a városban. Hozzátette, a nyitás időpontja még nem ismert, arról időben tájékoztatják majd a helyieket.
Épül Tiszafüred KIK-áruházaFotók: Nagy Balázs
Tudatos városfejlesztési koncepció része a beruházás
– A tiszafüredi KIK-áruház megépítése egy városfejlesztési koncepció része – jelentette ki a alapkőletételen Tiszafüred polgármestere. Ujvári Imre emlékeztetett, a Rossmann és a Pepco után már a harmadik nemzetközi áruház jön létre a városközpontban, amely 2020 óta szintén teljesen megújult. A városvezető kitért rá, az önkormányzatnak jelenleg is több száz millió forintos beruházásai vannak folyamatban, az egyházi és magánbefektetéseket is figyelembe véve pedig milliárdos nagyságrendű fejlesztések zajlanak a településen. Kitért arra is, hogy Tiszafüreden út- és járdafejlesztési munkák indultak meg, valamint elstartolt a városi tanuszoda beruházása is. – Soha rosszabb októberünk ne legyen! – fogalmazott Ujvári Imre.
Méltatta a tiszafüredi városfejlesztési erőfeszítéseket a térség parlamenti képviselője. F. Kovács Sándor köszöntőjében utalt a település sok évvel ezelőtti elmaradottságára, de mint mondta, mára eltűnt a „hetvenes éveket idéző, repedezett vásárcsarnok”, helyette modern főtér épült. Hangsúlyozta, napjainkra Tiszafüred régiós központtá, gyarapodó várossá vált, és országosan is jó példát mutat.
