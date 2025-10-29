Tiszafüreden nyit üzletet az egyik legnépszerűbb áruház, jövő tavaszra el is készülhet – galériával

Folyamatosan ki- és befordultak az autók szerdán annak a tiszafüredi áruháznak a parkolójába, amely a Kiss Pál út mentén, a Fő tér mellett helyezkedik el. Nos, jó hírek vannak a tiszafüredi háziasszonyok, boltozók számára: a fenti drogériával szembeni telken hamarosan egy újabb üzlet nyílik meg, Tiszafüred KIK-áruháza. A már javában épülő üzlet alapkövét aznap rakták le.

Fotó: Nagy Balázs

– 2023 elején kezdődött a projekt, akkor döntöttünk úgy, hogy újragondoljuk a területet, amelynek modern arculatot szerettünk volna adni – mondta el az alapkőletételen a fejlesztő Laudis Ingatlan Kft. ügyvezetője. Szűcs Ferenc szerint a korábbi építkezések beváltak, a fejlesztés pedig sikeres példája a beruházó és a városvezetés együttműködésének. Szűcs Ferenc elmondta, a tiszafüredi KIK 5000 négyzetméteres alapterületen épül meg, 2026 tavaszára készülhet el, és öt-hat új munkahelyet teremt majd a városban. Hozzátette, a nyitás időpontja még nem ismert, arról időben tájékoztatják majd a helyieket.