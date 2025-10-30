Még az államtitkár is meglepődött, mikor meglátta az új tiszafüredi óvodát – videóval, galériával

Egyházi óvodafejlesztési program: 203 intézmény épült vagy újult meg

Az államtitkár elmondta, az egyházi óvodafejlesztési programon belül 203 óvodát építettek és újítottak fel, melyek közül 101 teljesen új intézmény volt. Ezzel több mint 20 ezer gyereknek, szüleiknek, valamint az ezekben az intézményekben dolgozóknak javult az élete. Ismertette, ezen belül a katolikus egyház 120 óvodát épített, avagy újított fel, 13 ezer férőhelyet érintően. Az Egri Főegyházmegye pedig – amely fennhatósága alá Tiszafüred is tartozik – 20 új óvodával, hat felújításával segítette mintegy 2700 gyermek életét. Soltész Miklós hangsúlyozta, a fiatalok helyes felneveléséhez a szülők, az óvodák, az iskolák és az egyházak összefogása szükséges.

Ebben számíthatnak is a Háromkirályok Óvodára. Mint Tamásné Papp Mária tagintézmény-igazgató elmondta,

a hozzájuk járók magyarságtudatát katolikus szellemben erősítik, ápolják a néphagyományokat.

Emellett fontos számukra az angol nyelvi képzés, a néptánc, a fazekasság, zenefoglalkozások bővítése is. Beszédében az igazgató köszönetet mondott az új épületért.

– Ez az óvoda sikerre volt ítélve, ez már az alapkőletételnél is látszott – jelentette ki az ünnepségen a térség országgyűlési képviselője. F. Kovács Sándor úgy emlékezett, bár akkor még csak a terveket ismerték, de lelki szemeikkel már látták az új épületet. – Az új óvoda Tiszafüred, egyben az egész nemzet dicsőségére válik. Olyan, amilyennek lenni kell – fogalmazott a képviselő, hozzátéve, a térségben Bánhalmán és Kócsújfalun is épült új templom.

Megáldották az új tiszafüredi katolikus óvoda épületét

Háláját fejezte ki a tiszafüredi szülőknek az ünnepségen az egri érsek, amiért bő egy évtizede támogatták az önkormányzat döntését a mostani Szent Imre iskola Egri Főegyházmegyének való átadásáról. Dr. Ternyák Csaba arról szólt, hatalmas a felelősség az egyházakon azáltal, hogy iskolák, óvodák fenntartását vállalták, de mint mondta, hivatást éreznek arra, hogy ebben a szellemben neveljék a gyerekeket. Az érsek hangsúlyozta, a fiataloknak nem csupán az értelmét, de a szívét is fejleszteni kell, és erre kérte a tiszafüredi óvoda pedagógusait is.