Érdekfeszítő kísérleteket végeztek a vízügyesek a Tisza-partján felállított mini laborban
Az elmúlt hétvégén minden a halakról szólt Szolnokon. És persze a vízről, melyben az uszonyosok lubickolnak. De vajon miket tartalmaz ez a víz? Többek között erre is választ kaptak azok, akik megálltak és érdeklődtek a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság standjánál a Tiszai Hal Napja keretében.
A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Regionális Laboratóriuma is kitelepült a 12. Tiszai Hal Napja-Szolnoki Sparhelt Fesztiválon, ahol helyszíni és néhány laboratóriumi vizsgálatot mutattak be az érdeklődőknek.
Készültek biológiai és klasszikus kémiai érdekességekkel, kísérletekkel is. Az igazgatóság arról számolt be, hogy standjuknál vízi élőlényeket lehetett megtekinteni mikroszkóp, illetve nagyító segítségével, a Tiszából vett vízminta helyszínen vizsgálandó paramétereit is bemutatták, illetve a minta összes keménység titrimetriás meghatározását is az érdeklődők előtt végezték el.
Érdekes kísérleteket is tartogatott a Tiszai Hal Napja
– Készítettünk savas, lúgos oldatokat, hogy aztán a kíváncsiskodók pH papír segítségével meg tudják határozni, melyik oldat milyen kémhatású. Kicsik és nagyok is élvezték és nagy figyelemmel kísérték a kis mobil laborunkat – számoltak be a rendezvény különleges programjáról.
