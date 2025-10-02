október 2., csütörtök

Tiszai Hal Napja

Érdekfeszítő kísérleteket végeztek a vízügyesek a Tisza-partján felállított mini laborban

Az elmúlt hétvégén minden a halakról szólt Szolnokon. És persze a vízről, melyben az uszonyosok lubickolnak. De vajon miket tartalmaz ez a víz? Többek között erre is választ kaptak azok, akik megálltak és érdeklődtek a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság standjánál a Tiszai Hal Napja keretében.

Rimóczi Ágnes

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Regionális Laboratóriuma is kitelepült a 12. Tiszai Hal Napja-Szolnoki Sparhelt Fesztiválon, ahol helyszíni és néhány laboratóriumi vizsgálatot mutattak be az érdeklődőknek.

Tiszai Hal Napja Kötivízig kísérlet
A Tiszai Hal Napja különleges programjaként a vízügyesek kísérleteket végeztek az érdeklődők bevonásával
Forrás: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság/Facebook

Készültek biológiai és klasszikus kémiai érdekességekkel, kísérletekkel is. Az igazgatóság arról számolt be, hogy standjuknál vízi élőlényeket lehetett megtekinteni mikroszkóp, illetve nagyító segítségével, a Tiszából vett vízminta helyszínen vizsgálandó paramétereit is bemutatták, illetve a minta összes keménység titrimetriás meghatározását is az érdeklődők előtt végezték el.

Érdekes kísérleteket is tartogatott a Tiszai Hal Napja

– Készítettünk savas, lúgos oldatokat, hogy aztán a kíváncsiskodók pH papír segítségével meg tudják határozni, melyik oldat milyen kémhatású. Kicsik és nagyok is élvezték és nagy figyelemmel kísérték a kis mobil laborunkat – számoltak be a rendezvény különleges programjáról.

 

