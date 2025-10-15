Újabb program indult el az iskolai lemorzsolódás megelőzésére – Szolnokon jelentették be a részleteket

Minden gyermek máshogy fejlődik, más körülmények közül érkezik és máshogy áll a tanuláshoz. Vannak, akik nehezen veszik fel a ritmust a hagyományos oktatási rendszerrel, ez kihat az önbizalmukra és elvesztik a tanulásba vetett hitüket. Ezeknek fiataloknak az idő előtti lemorzsolódása valós veszélyt jelent – a Toppantó program pedig valós lehetőséget nyújt ennek megelőzésére.

A Toppantó Program részleteiről és jelentőségéről beszél Varga-Bajusz Veronika és Szilvás Ágnes a „dobbantósok” termében

Fotó: Nagy Balázs

Toppantó program a hátrányos helyzetű tanulók számára

Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak-és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár és Szilvás Ágnes, a Szolnok SZC Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója közös sajtótájékoztatón számolt be az újonnan induló Toppantó Programról, mely az általános iskolások számára nyújt lehetőséget arra, hogy a résztvevők megismerkedjenek a szakképző iskolai előkészítő képzési programmal, a Rugalmas Tanulási Utak képzési formáival, mint a Dobbantó program, az Orientációs évfolyam és az úgynevezett Műhelyiskola.