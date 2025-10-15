október 15., szerda

Újabb program indult el az iskolai lemorzsolódás megelőzésére – Szolnokon jelentették be a részleteket

Címkék#Dobbantó#hátrányos helyzetű gyerekek#pályaorientáció#felzárkóztatás

Új esély a fiataloknak. A szakképző intézmények és az általános iskolák közös pilotprogramja kézen fogja a hátrányos helyzetű általános iskolásokat, hogy új motivációt adjon a továbbtanuláshoz. A Toppantó Program célja, hogy időben megelőzze a hetedik-nyolcadikosok korosztályának lemorzsolódását.

Avar Vanda

Minden gyermek máshogy fejlődik, más körülmények közül érkezik és máshogy áll a tanuláshoz. Vannak, akik nehezen veszik fel a ritmust a hagyományos oktatási rendszerrel, ez kihat az önbizalmukra és elvesztik a tanulásba vetett hitüket. Ezeknek  fiataloknak az idő előtti lemorzsolódása valós veszélyt jelent – a Toppantó program pedig valós lehetőséget nyújt ennek megelőzésére.

Toppantó program Varga-Bajusz Veronika
A Toppantó Program részleteiről és jelentőségéről beszél Varga-Bajusz Veronika és Szilvás Ágnes a „dobbantósok” termében
Fotó: Nagy Balázs

Toppantó program a hátrányos helyzetű tanulók számára

Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak-és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár és Szilvás Ágnes, a Szolnok SZC Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója közös sajtótájékoztatón számolt be az újonnan induló Toppantó Programról, mely az általános iskolások számára nyújt lehetőséget arra, hogy a résztvevők megismerkedjenek a szakképző iskolai előkészítő képzési programmal, a Rugalmas Tanulási Utak képzési formáival, mint a Dobbantó program, az Orientációs évfolyam és az úgynevezett Műhelyiskola.

Bejárták a Jendrassikot

Fotók: Nagy Balázs

Varga-Bajusz Veronika elmondta, hogy az elmúlt években a fenti programoknak köszönhetően rengeteg fiatal kaphatott esélyt arra, hogy újra megtalálja a motivációját a tanuláshoz és visszakapja az oktatásba vetett hitét.  Viszont arra is felfigyeltek, hogy,  sokszor már általános iskolában megmutatkozik egy-egy nehezebb sorsú családból jövő gyermeknél, hogy elmegy a kedve az iskolától és sajnos már itt elkezdődik egy olyan lemorzsolódás, ami később jelentős hátrányba taszítja ezeket a fiatalokat.

– Ezért a szakképzési centrumok az általános iskolákkal összefogva egy olyan programot indítanak el, mely az ilyen hátrányos helyzetű, motivációjukat vesztett 7-8. osztályos fiatalokkal kezdenek célzottan foglalkozni. Megmutatják nekik a szakmákban rejlő lehetőségeket, segítenek nekik a kompetenciafejlesztésben és utat mutatnak nekik a pályaorientációban – jelentette be az államtitkár.

Sajtótájékoztató a Toppantó Programról

Fotók: Nagy Balázs

A szolnoki mellett a siófoki, gyulai és nyíregyházi szakképzési centrum is csatlakozott a pilotprogramhoz, mely jóval többről szól, mint pusztán ismeretátadás. Amellett, hogy olyan készségeket fejlesztenek náluk mint a problémamegoldás, kommunikáció, együttműködés, az oktatók kiemelt figyelemmel követik a diákok fejlődését, tanulási nehézségeit, testi-lelki állapotát és megadják számukra azt a fajta érzelmi támogatást is, aminek hiánya elvezetett a oktatásba vetett hit megrendüléséhez.

A Dobbantó program már bizonyított

Szilvás Ágnes, a Szolnoki SZC Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója nagy reményeket fűz az új programhoz:

Mi öt éve komplex módon visszük a Rugalmas Tanulási Utak programját, az Orientációt, a Dobbantót és a Műhelyiskolát. Ez idő alatt a program bebizonyította, hogy van olyan módszer, olyan hangulat, olyan lehetőség, amely képes visszafordítani ezt a folyamatot és új reményt és motivációt adni azoknak a fiataloknak, akik a családi hátterük, képességeik miatt idő előtt kihullanának az oktatási rendszerből. Úgy látjuk, a fiatalok szeretnek ide járni és itt visszakapják a hitet abban, hogy van értelme tanulni.

Az igazgató asszony hozzátette: jelenleg 16 diák tanul náluk a Dobbantó Program keretében, de már várólistán vannak azok a gyerekek, akik általános iskolából is átjönnének.

műhely dobbantó program
A sajótájékoztató után lehetőségünk volt betekintést nyerni a Dobbantó Programban résztvevő fiatalok műhelyfoglalkozására is. Oldott hangulat, barátságos légkör és mosolygó – bár kicsit megszeppent – diákok fogadtak minket
Fotó: Nagy Balázs

A Toppantó Program részletei

A program 2025. októberétől 2026. májusáig tart, és havi két alkalommal 4 óra foglalkozást takar. Tíz fő részére biztosítják a részvételt, akiket két fős csoportokra osztva, öt különböző Rugalmas tanulási programban működő csoport mellé osztanak be öt héten keresztül. 
És hogy mi mindent tanulhatnak ez idő alatt?

  • A Dobbantó „A” csoportban a környezetvédelembe kapnak betekintést, ahol a felelősségtudatos emberi magatartás kialakításról is tanulnak;
  • a Világműhelyben megismerhetnek más kultúrákat, szokásokat és hagyományokat, ami segíti őket az elfogadás, a nyitottság fejlesztésében;
  • az Orientációs évfolyamon rálátást kapnak a különböző karrierutakra és saját képességeikhez illő lehetőségeket ismerhetnek meg;
  • a Cukrászsegéd műhelyiskolában a cukrászmesterség alapjai mellett észrevétlenül tanulnak egy kis történelmet és matematikát is;
  • a Szakácssegéd műhelyiskolában a kreativitás és a csapatmunka kapja a főszerepet – természetesen a főzés mellett.

Sőt, miután a fiatalok megismerték az öt szakmai területet, várja őket az Alkotóműhely és az Önismereti csoport, ahol nem csak saját magukat, értékeiket, belső erejüket fedezhetik fel, de a megszerzett tapasztalatokat is újszerű formában dolgozhatják fel.

A Toppantó program elsődleges célja az, hogy az oktatásból kifelé kacsingató általános iskolást visszatérítse az iskolapadba, megadva neki az esélyt, és a készségeket, hogy elérje az alapiskolai végzettséget. Ha viszont szükséges, akkor a Dobbantó program is egy támogató út lehet, ahol folytatódik a kompetenciaépítés közvetlen pedagógiai támogatással és közösségi mentorálással.

A  Rugalmas Tanulási Utak programja, az Orientáció, a Dobbantó, a Műhelyiskola és most már a Toppantó is egy reményteli jövő képét festi fel. Olyan jövőét, ahol a hátrányos helyzetű gyerekek számára nem csupán felzárkóztatási lehetőséget nyújtanak – hanem azt a kiemelt figyelmet, mentorálást és odafordulást is megadják nekik, ami a „kulcsa”’ lehet annak, hogy valakiből ne egy utcán kallódó fiatal legyen, hanem olyan, aki képes és hajlandó kiaknázni a saját képességeit egy jobb élet reményében.

Készül a tanműhely, megtekintette az államtitkár

Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak-és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár később megtekintette a Szolnoki Szakképzési Centrum épülő tanműhelyét is, melyet egy több mint hatmilliárd forintos intézményfejlesztési program keretében valósítanak meg. 

 

 

