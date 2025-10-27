Malomzug
49 perce
Horgászok figyelem! Varsákat helyeznek ki a Holt-Zagyván
Egy inváziós faj gyérítéséhez van szükség az intézkedésre.
Törpeharcsát gyérítenek a Malomzugi Holt-Zagyván
Forrás: Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége
A Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége arról értesítette a horgászokat, hogy a Malomzugi Holt-Zagyván – amely a szövetség halgazdálkodási területéhez tartozik – megkezdődik a törpeharcsa szelektáló halászata.
A varsák kihelyezése 2025. október 28-án indul. A szövetség arra kéri a horgásztársakat, hogy ügyeljenek a jelöléssel ellátott varsakarókra, és ezek környezetében tartózkodjanak a horgászattól.
Ezt ne hagyja ki!Horgászat
2025.10.18. 12:30
Varsában lelte halálát egy vidra Szajolnál – sokan ujjonganak miatta
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre