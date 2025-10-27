Horgászok figyelem! Varsákat helyeznek ki a Holt-Zagyván

A Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége arról értesítette a horgászokat, hogy a Malomzugi Holt-Zagyván – amely a szövetség halgazdálkodási területéhez tartozik – megkezdődik a törpeharcsa szelektáló halászata.

A varsák kihelyezése 2025. október 28-án indul. A szövetség arra kéri a horgásztársakat, hogy ügyeljenek a jelöléssel ellátott varsakarókra, és ezek környezetében tartózkodjanak a horgászattól.