2 órája

Egész Törtel erre várt már jó ideje: elindult a munka az épületen

Címkék#törteli óvoda#Törteli Tulipán Óvoda#rekonstrukció#munkálatok#polgármester

Egy kulcsfontosságú mérföldkőhöz érkezett a dél-pesti település. Hamarosan ismét gyerekzsivaj tölti meg a törteli óvoda falait. A munkaterület átadása már megtörtént, a munkálatok hamarosan megkezdődhetnek, és a község polgármestere szerint jövőre végre visszaköltözhetnek a legkisebbek az óvoda megújuló épületébe.

Nyitrai Fanni

Ahogyan arról korábban már beszámoltunk, a község 2018-ban nyert pályázati forrást a Törteli Tulipán Óvoda felújításra és bővítésre, a megvalósítás azonban akkor megakadt. Az épület állapota azóta jelentősen megromlott, így a rekonstrukciót szinte az alapoktól kellett újrakezdeni. A törteli óvoda nem merült feledésbe: Godó János polgármester közbenjárásával új esélyt kapott, és ennek köszönhetően akár már a következő nevelési évben birtokba vehetik az épületet a gyermekek.

a törteli óvoda felújítása elkezdődött
Forrás: Törtel Község Önkormányzata Hivatalos Oldala

– Még 2024 kora őszén sikerült elérnem, hogy a kormány, módosítva a korábbi támogatási szerződésünket, a szükséges anyagi forrást biztosítva hozzájáruljon ahhoz, hogy Törtel ezen szégyenfoltja újjáépülhessen – részletezte a községvezető hírportálunknak augusztusban. Ennek eredményeként Magyarország Kormánya 389 millió forintos többlettámogatást biztosított a településnek, hogy a Törteli Tulipán Óvoda a gyermekek szolgálatába állhasson.

Jövőre már gyermekek töltik meg a törteli óvoda épületét

Godó János tájékoztatása szerint, a Tulipán Óvoda rekonstrukciója október 9-én végre kezdetét vette, a munkaterületet a műszaki ellenőr jelenlétében átadták a közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelezőnek. A vállalkozó pedig már felvonult a munkaterületre, és elkezdte az építést.

– Mindenki nagyon örül, hogy meg lesz az óvoda. A dolgozóktól a lakosokig, sőt még a gyermekek is. Ennek jövő év júliusáig kell elkészülnie, és bízom benne, hogy olyan komoly céget sikerült kiválasztani, aki ezt meg tudja oldani, és készen lesz – fogalmazta a községvezető.

A következő nevelési évet már a felújított épületben kezdhetik a törteli gyermekek
Forrás: Törtel Község Önkormányzata Hivatalos Oldala

Több helyszínen zajlik az ellátás

– Négy helyszínen van jelenleg az óvodai ellátás, jelenleg így tudjuk megoldani, csak azért ez nem teljes megoldás, hiszen nem olyan épületekben vannak a gyerekek, amik kimondottan ezt a célt szolgálják. Átalakítottuk a művelődési házat és egy sporttermet is. Nehezebb azért, de működik – mondta Godó János.

A felújítás alatt álló épületet gondosan elkerítik, hogy az udvaron lévő játékokat a gyermekek továbbra is biztonságosan használhassák. A tervek szerint azonban a 2026/2027-es nevelési évben már a teljesen megújult Tulipán Óvoda látja majd el a feladatokat, a többlettámogatásnak köszönhetően. A cél eléréséhez nyújtott segítségéért a polgármester külön köszönetet mondott Földi László országgyűlési képviselőnek is.

