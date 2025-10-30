1 órája
Szomorú tragédia árnyékolja be ezt a napot, így emlékeztek a szovjet légitámadás áldozataira Jákóhalmán
A második világháború borzalmai nem kímélték a jászsági kistelepülést sem. 1944. október 30-án tragikus légitámadás érte Jászjákóhalmát. A szovjet hadsereg légi csapása kilenc ártatlan ember életét követelte. A borzalmas esemény 81. évfordulóján méltóságteljes megemlékezést tartottak a településen.
A tragikus légitámadás örökre beírta magát Jászjákóhalma történetébe. Az önkormányzat és a Jászjákóhalmáról Elszármazottak Baráti Társasága (JÁKOB) október 30-án, csütörtökön méltó módon tisztelgett az áldozatok emléke előtt.
Tragikus légitámadás rázta meg a települést
A megemlékezők a szovjet légitámadás áldozatainak emléktáblájánál gyűltek össze, ahol Terjéki Tünde polgármester és Berkóné Háfra Izabella könyvtáros, közművelődési szakember olvasott fel részleteket a szomorú történelmi eseményt feldolgozó könyvből. Farkas Kálmán történelemtanár 2004-ben megjelent, Egy tragikus nap története című kötete megemlékezik az áldozatokról és mindenkit emlékeztet arra, a „háború tragédiák végeláthatatlan sorozata, nem játék”. Az önkormányzat és a JÁKOB mellett helyi intézmények, civil szervezetek és közösségek képviselői is koszorúkat és mécseseket helyeztek el az áldozatok emléktáblájánál.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Októberi nemzeti ünnep: Szolnok is fejet hajtott 1956 feledhetetlen napjai és a forradalom mártírjai előtt - galériával, videóval