Tizedszer dübörögtek a traktorok a karcagi Erzsébet-ligetben

A megmérettetésen a gyorsaság és a pontosság döntött, sokan hibátlanul, látványos manőverekkel teljesítették a pályát. A 120 LE alatti kategóriát Somogyi Tibor, a 120 LE felettit Németh Zoltán nyerte, a ráadás, bálázós szlalomverseny győztese ismét Somogyi Tibor lett. A legfiatalabbak a Szentannai Sámuel Református Középiskola tanulói voltak, míg a legidősebbek több évtizedes rutinnal indultak. A gépek közt akadtak veteránok és modern traktorok is. A rendezvényen az EFI-LEK Egészségfejlesztési Központ szűrővizsgálataival, kézműves foglalkozásokkal és hagyományos ételekkel is várták a látogatókat, a jó hangulatról a Dupla KáVé gondoskodott.