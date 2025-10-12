október 12., vasárnap

Tizedszer dübörögtek a traktorok a karcagi Erzsébet-ligetben

Tizedik alkalommal rendezték meg a Karcagi Traktoros Ügyességi Versenyt az Erzsébet-ligetben, ahol karcagi, berekfürdői és kunhegyesi traktorosok mérték össze tudásukat. A látványos megmérettetésen a gyorsaság és a pontosság döntött, a jó hangulatról pedig a Dupla KáVé gondoskodott.

Daróczi Erzsébet
Tizedszer dübörögtek a traktorok a karcagi Erzsébet-ligetben

Fotó: Daróczi Erzsébet

Tizedik alkalommal rendezték meg a Karcagi Traktoros Ügyességi Versenyt az Erzsébet-ligetben, ahol tíz traktoron tizenhárom induló mérte össze tudását. A karcagi, berekfürdői és kunhegyesi versenyzőket Hubai Imre agrárminisztériumi államtitkár és Szepesi Tibor polgármester köszöntötte. 

Traktoros verseny Karcagon

Fotók: Daróczi Erzsébet

A megmérettetésen a gyorsaság és a pontosság döntött, sokan hibátlanul, látványos manőverekkel teljesítették a pályát. A 120 LE alatti kategóriát Somogyi Tibor, a 120 LE felettit Németh Zoltán nyerte, a ráadás, bálázós szlalomverseny győztese ismét Somogyi Tibor lett. A legfiatalabbak a Szentannai Sámuel Református Középiskola tanulói voltak, míg a legidősebbek több évtizedes rutinnal indultak. A gépek közt akadtak veteránok és modern traktorok is. A rendezvényen az EFI-LEK Egészségfejlesztési Központ szűrővizsgálataival, kézműves foglalkozásokkal és hagyományos ételekkel is várták a látogatókat, a jó hangulatról a Dupla KáVé gondoskodott.

 

