október 19., vasárnap

Nándor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Élmény és tudás

3 órája

Teltházas érdeklődés mellett zajlott a Tudományok Éjszakája Cegléden

Címkék#Tudományok Éjszakája#fizika#kísérlet

Elképesztő kísérleteket láthattak a kicsik és nagyok is Cegléden. A Tudományok Éjszakája immár 16. alkalommal kápráztatta el a közönséget, köszönhetően a helyi fizika tanároknak. Idén kiemelt szerepet kaptak az űrben vagy űrrel kapcsolatos kutatások is.

Nyitrai Fanni

A Ceglédi Városi Televízió híradása szerint rengeteg érdeklődő érkezett a Tudományok Éjszakája eseményre, amely megvalósítása Tűri László nevéhez kapcsolódik. Az ötletgazda elmondta, az elindításkor az volt a célja, hogy a gyermekek és felnőttek saját szemükkel láthassák a különböző kísérleteket. Az elmúlt 16 év pedig bebizonyította a kezdeményezés sikerét, hiszen a látványos bemutatók már több alkalommal is teltházas érdeklődés mellett zajlottak.

Tudományok Éjszakája Cegléden
A Tudományok Éjszakája idén is óriási sikernek örvendett
Fotó: Kisfaludi István / Forrás: Cegléd Város Hivatalos Oldala

Tudományok Éjszakája Cegléden

Az ötlet megálmodója elmondta, hogy öt lelkes kollégája átvette tőle és örömmel folytatja a sorozatot. Az est szervezését és koordinálását Kis Lajos vállalta, aki szintén izgalmas, otthon is elvégezhető kísérleteket mutatott be a megjelent nézőknek. Többek között azt is bemutatta, hogyan lehet egy varázsütésre megfagyasztani a vizet.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Kis Lajos Tudományok Éjszakája
Kis Lajos egy varázsütésre megfagyasztotta a vizet a palackban
Fotó: Kisfaludi István / Forrás: Cegléd Város Hivatalos Oldala

A szervező mellett színpadra lépett Szoboszlai-Orosz Anita, Kozma Attila, dr. Salamon József, Bori Jenő és természetesen a Tudományok Éjszakájának megálmodója, Tűri László is. A kísérletek mellett egy különleges közös éneklést is hallhattak a nézők a fizika tanároktól.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu