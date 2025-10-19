Teltházas érdeklődés mellett zajlott a Tudományok Éjszakája Cegléden

A Ceglédi Városi Televízió híradása szerint rengeteg érdeklődő érkezett a Tudományok Éjszakája eseményre, amely megvalósítása Tűri László nevéhez kapcsolódik. Az ötletgazda elmondta, az elindításkor az volt a célja, hogy a gyermekek és felnőttek saját szemükkel láthassák a különböző kísérleteket. Az elmúlt 16 év pedig bebizonyította a kezdeményezés sikerét, hiszen a látványos bemutatók már több alkalommal is teltházas érdeklődés mellett zajlottak.

A Tudományok Éjszakája idén is óriási sikernek örvendett

Fotó: Kisfaludi István / Forrás: Cegléd Város Hivatalos Oldala

Tudományok Éjszakája Cegléden

Az ötlet megálmodója elmondta, hogy öt lelkes kollégája átvette tőle és örömmel folytatja a sorozatot. Az est szervezését és koordinálását Kis Lajos vállalta, aki szintén izgalmas, otthon is elvégezhető kísérleteket mutatott be a megjelent nézőknek. Többek között azt is bemutatta, hogyan lehet egy varázsütésre megfagyasztani a vizet.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Kis Lajos egy varázsütésre megfagyasztotta a vizet a palackban

Fotó: Kisfaludi István / Forrás: Cegléd Város Hivatalos Oldala

A szervező mellett színpadra lépett Szoboszlai-Orosz Anita, Kozma Attila, dr. Salamon József, Bori Jenő és természetesen a Tudományok Éjszakájának megálmodója, Tűri László is. A kísérletek mellett egy különleges közös éneklést is hallhattak a nézők a fizika tanároktól.