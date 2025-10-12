50 perce
Amikor Ancsa a magasba emelkedik, a földön semmi nem marad szárazon
Permetezőrepülőként kezdte pályafutását, egy ideje azonban tűzoltóként tevékenykedik. Szó szerint. A szolnoki/zagyvarékasi Életjel Mentőcsoport nemrégiben olyan repülőgéppel gazdagodott, mellyel magasból oltást is tudnak végezni. Íme a tűzoltó repülőgép története.
Ezerötszáz literes tartállyal rendelkezik, amit már nem permetszerrel, hanem oltóvízzel töltenek fel. Ancsa, a tűzoltó repülőgép, a zagyvarékasiak égi vízszállítója.
Nyár óta a zagyvarékasi Életjel Mentőcsoportra is számítani lehet a légi tűzoltásban, azóta vethető be új eszközük, egy An-2 típusú repülőgép. Erről korábban hírportálunk, most a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szakmai folyóirata is beszámolt.
Öreg repülő nem vén repülő
– Az idén ötvenedik évébe lépett, orosz gyártámányú gép kora senkit ne tévesszen meg, ugyanis egy rendkívül megbízható típus, amelyet napjainkban is számos területen alkalmaznak a teher- és utasszállításon át a mezőgazdaságig. Ez a masina sem tűzoltóként, hanem permetezőrepülőként kezdte pályafutását – mondta el Turi László a folyóirat cikkében. Az egyesület parancsnoka szerint ez a példány éppen emiatt volt ideális.
Az ereje sem elhanyagolható. – Az erő egy kilenchengeres, csaknem harmincezer köbcentiméter hengerűrtaltalmú csillagmotorból érkezik, amely körülbelül ezer lóerő teljesítményű. Ezzel mintegy 260 kilométeres óránkénti sebességre képes, és az oltóvizet már 120-150 kilométer per órás tempónál is ki tudja juttatni – derül ki a beszámolóból.
Nagy tervek a tűzoltó repülőgéppel kapcsolatban
Turi László kiemelte: szeretnék országos, sőt akár nemzetközi szinten is kihasználni a gépben rejlő lehetőségeket, hiszen a nyolcszáz kilométeres hatótávolság nagy területi lefedettséget jelent. Ráadásul a gép nem igényel aszfaltozott kifutópályát, egy füves területről is minden gond nélkül a levegőbe tud emelkedni.
Hogy mikor és hogyan érkezett Szolnokra Ancsa, arról korábbi cikkünkben olvashatnak, az érkezés pillanatait videón is megmutattuk.
