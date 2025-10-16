Ügyességi és gyorsasági feladatok váltották egymást a diákok – galériával

Az Európai Diáksport Napja alkalmából a karcagi a Györffy István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet Óvoda a megújult Városi Sportcsarnokban Sportfesztivált tartott a napokban.

Ügyességi és gyorsasági feladatok váltották egymást a sportnapon

Fotó: Daróczi Erzsébet

Egyszerre több osztály is a pályára lépett

Kovács Miklósné főigazgató köszöntője után Vaszkán Gábor testnevelő különböző ügyességi és gyorsasági feladatokkal bemelegítette, ráhangolta a csapatokat a versenyre. A gálán az iskola harmadik, negyedik, ötödik és hatodik osztályosai vettek részt, akiknek tizenegy pályán kellett bemutatniuk ügyességüket labdajátékokban, erőnléti egyéni- és csapatfeladatokban.