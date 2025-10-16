október 16., csütörtök

Mozgás az élet

Ügyességi és gyorsasági feladatok váltották egymást a diákok – galériával

Címkék#Györffy István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet Óvoda#Európai Diáksport Nap#sportnap

Futottak, labdát bűvöltek, célba dobtak – ügyességi és gyorsasági feladatok váltották egymást a karcagi Györffy iskola tornatermében. A gyerekek az Európai Diáksport Napja alkalmából mutathatták meg sport iránti szeretetüket.

Daróczi Erzsébet

Az Európai Diáksport Napja alkalmából a karcagi a Györffy István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet Óvoda a megújult Városi Sportcsarnokban Sportfesztivált tartott a napokban.

Ügyességi és gyorsasági feladatok váltották egymást a sportnapon
Fotó: Daróczi Erzsébet

Egyszerre több osztály is a pályára lépett

Kovács Miklósné főigazgató köszöntője után Vaszkán Gábor testnevelő különböző ügyességi és gyorsasági feladatokkal bemelegítette, ráhangolta a csapatokat a versenyre. A gálán az iskola harmadik, negyedik, ötödik és hatodik osztályosai vettek részt, akiknek tizenegy pályán kellett bemutatniuk ügyességüket labdajátékokban, erőnléti egyéni- és csapatfeladatokban.

Sportnap a karcagi Györffy iskolában

Fotók: Daróci Erzsébet

 

