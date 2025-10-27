október 27., hétfő

Ünnepélyes szoboravatás

1 órája

Lehullott a lepel az új '56-os emlékműről Túrkevén

Méltóságteljes ünnepség keretében hajtottak fejet az 1956-os forradalom hősei előtt. A nemzeti ünnepen lelepleződött az új 1956-os emlékmű Túrkevén, amely Bíró Lajos Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása, s mostantól a város közösségének összetartozását és a szabadság eszményét is jelképezi.

Avar Vanda
Lehullott a lepel az új '56-os emlékműről Túrkevén

Izgalmas pillanatok az új szobor leleplezése előtt.

Forrás: facebook.com / Sallai R. Benedek

Az új 1956-os emlékmű Túrkevén mostantól a város közösségének és az '56-os hősöknek egyaránt jelképe – Bíró Lajos Munkácsy-díjas szobrászművész alkotását az évforduló napján, ünnepélyes keretek között avatták fel.

új 1956-os emlékmű túrkevén
Méltó módon ünnepelték a forradalom hőseit: végre lelepleződött az új 1956-os emlékmű Túrkevén.
Forrás: facabook.com /  Sallai R. Benedek

Az új 1956-os emlékmű Túrkevén méltó tisztelgés a hősök előtt

A megemlékezésen Sallai R. Benedek Túrkeve polgármester emlékeztetett: korábban már ígéretet tett arra, hogy az idei nemzeti ünnepre megújul a város 1956-os emlékhelye. A Bíró Lajos Munkácsy-díjas szobrászművész által megálmodott és megalkotott új szobor egy márványoszlopon kapott helyet, amelyen 28 túrkevei elítélt forradalmár neve olvasható. A régi emlékkő sem tűnt el – továbbra is a helyszínen marad, tiszteletül az elődök munkájának.

Szobrot avattak Túrkeven

Fotók: Sallai R. Benedek

Az emlékmű talapzatát a Városgondnokság készítette, a térkőből kirakott „56” számot pedig nemzeti színű virágkompozíció díszíti. Az avatáson Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke mondott ünnepi beszédet. 

