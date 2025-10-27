Lehullott a lepel az új '56-os emlékműről Túrkevén

Az új 1956-os emlékmű Túrkevén mostantól a város közösségének és az '56-os hősöknek egyaránt jelképe – Bíró Lajos Munkácsy-díjas szobrászművész alkotását az évforduló napján, ünnepélyes keretek között avatták fel.

Forrás: facabook.com / Sallai R. Benedek

Az új 1956-os emlékmű Túrkevén méltó tisztelgés a hősök előtt

A megemlékezésen Sallai R. Benedek Túrkeve polgármester emlékeztetett: korábban már ígéretet tett arra, hogy az idei nemzeti ünnepre megújul a város 1956-os emlékhelye. A Bíró Lajos Munkácsy-díjas szobrászművész által megálmodott és megalkotott új szobor egy márványoszlopon kapott helyet, amelyen 28 túrkevei elítélt forradalmár neve olvasható. A régi emlékkő sem tűnt el – továbbra is a helyszínen marad, tiszteletül az elődök munkájának.