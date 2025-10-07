Új buszmegállót építenek ezen a jászkunsági településen

Hosszas egyeztetés és előkészítő munka után elkezdődött az új buszmegálló kiépítése a tiszaszentimrei idősek otthonánál – közölte hétfőn hivatalos oldalán a település önkormányzata. Első lépésként mindkét forgalmi irányból biztosítják a biztonságos és kényelmes leszállási lehetőséget a Samu Kastélyhoz vezető út bejáratánál. Ezt követően kezdeményezik a hatóságoknál a helyszín fedett buszmegállóvá alakítását, amely megvalósításához az önkormányzat tájékoztatása szerint még időre van szükség.

