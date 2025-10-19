Véget vetnek a parkolóvadászatnak Martfűn, itt a megoldás

Jelentős változás lépett életbe Martfű belvárosában, lezárták a Piac teret, mert megkezdődött az új parkolóhelyek kialakítása a buszpályaudvar mellett. A martfűi önkormányzat kéri az autósokat, hogy ne hagyják járműveiket a területen, mert akadályoznák a munkálatokat. A beruházás részeként összesen öt új parkolóhelyet alakítanak ki a buszpályaudvar környékén. Elsőre talán kevésnek tűnhet, de egy városközpontban, különösen egy forgalmas, piacot és közlekedési csomópontot magába foglaló területen minden férőhely nagy segítséget jelent. Az új parkolók kialakítása jelenleg is zajlik.

Martfű központjában a piac területén új parkolók kialakítása kezdődött

Új parkolók Martfű központjában

A parkolás ugyanis Martfűn is régóta visszatérő probléma: a piacra érkezők, a helyi üzletek vásárlói és a buszpályaudvart használók gyakran szembesülnek azzal, hogy nehezen találnak szabad helyet. Az új parkolók így közvetlenül a mindennapi kényelmet szolgálják, hiszen tehermentesítik a környéket, és rövidítik a helykereséssel töltött időt.

Egy helyi lakos hírportálunknak így fogalmazott:

Nagyon örülök a fejlesztésnek. A város központi helye ez, nagy szükség volt a parkolókra. Sokan laknak a környéken, a piac mindig forgalmas, és ott van a buszpályaudvar is. Ha lenne még hely, elférne még néhány parkoló.

A városvezetés arra kéri a lakosságot, hogy türelemmel és együttműködéssel segítsék a kivitelezést. Bár a lezárás átmenetileg kényelmetlenséget okozhat, a cél egy rendezettebb, élhetőbb belváros kialakítása, ahol könnyebb lesz elérni a legfontosabb intézményeket és szolgáltatásokat.