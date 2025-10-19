október 19., vasárnap

Beruházás

1 órája

Véget vetnek a parkolóvadászatnak Martfűn, itt a megoldást

Címkék#parkolóhely bővítés#beruházás#Martfű

Egy ideig nem lehet parkolni Martfű belvárosában, mivel megkezdődött az új parkolóhelyek kialakítása a buszpályaudvarnál. Öt új férőhely enyhíti majd a zsúfoltságot, de addig a lakosság türelmét kérik. Az új parkolók kialakítása szeptember 22-én kezdődött el.

Major Angéla

Jelentős változás lépett életbe Martfű belvárosában, lezárták a Piac teret, mert megkezdődött az új parkolóhelyek kialakítása a buszpályaudvar mellett. A martfűi önkormányzat kéri az autósokat, hogy ne hagyják járműveiket a területen, mert akadályoznák a munkálatokat. A beruházás részeként összesen öt új parkolóhelyet alakítanak ki a buszpályaudvar környékén. Elsőre talán kevésnek tűnhet, de egy városközpontban, különösen egy forgalmas, piacot és közlekedési csomópontot magába foglaló területen minden férőhely nagy segítséget jelent. Az új parkolók kialakítása jelenleg is zajlik.

Martfű központjban a piac területén az új parkolók építése jelenleg is zajlik
Martfű központjában a piac területén új parkolók kialakítása kezdődött
Forrás: Martfű Média

Új parkolók Martfű központjában

A parkolás ugyanis Martfűn is régóta visszatérő probléma: a piacra érkezők, a helyi üzletek vásárlói és a buszpályaudvart használók gyakran szembesülnek azzal, hogy nehezen találnak szabad helyet. Az új parkolók így közvetlenül a mindennapi kényelmet szolgálják, hiszen tehermentesítik a környéket, és rövidítik a helykereséssel töltött időt.

Egy helyi lakos hírportálunknak így fogalmazott:

Nagyon örülök a fejlesztésnek. A város központi helye ez, nagy szükség volt a parkolókra. Sokan laknak a környéken, a piac mindig forgalmas, és ott van a buszpályaudvar is. Ha lenne még hely, elférne még néhány parkoló.

A városvezetés arra kéri a lakosságot, hogy türelemmel és együttműködéssel segítsék a kivitelezést. Bár a lezárás átmenetileg kényelmetlenséget okozhat, a cél egy rendezettebb, élhetőbb belváros kialakítása, ahol könnyebb lesz elérni a legfontosabb intézményeket és szolgáltatásokat.

 

 

