Ünnepi testületi ülés

Esküt tett Jászfényszaru új polgármestere, titkos szavazással választottak alpolgármestert

Címkék#Jászfényszaru#szavazat#alpolgármester#testület#eskü

Képviselő-testületi ülést tartottak szerda délelőtt Jászfényszarun. A Városháza dísztermébe összehívott tanácskozáson Zsámboki Sándor, a város új polgármestere letette esküjét. A testület titkos szavazással új alpolgármestert választott. Az is kiderült, hogy ki nyerte el a polgármester megüresedett képviselői mandátumát.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az október 12-én vasárnap tartott időközi önkormányzati választáson új polgármestert választott Jászfényszaru. A függetlenként induló Zsámboki Sándor a szavazatok közel 60 százalékával nyerte a választást. 

Támogatták az új polgármester programját.
A jászfényszarui képivselő-testület október 22-én, szerdán egyhangúlag fogadta el az új polgármester, Zsámboki Sándor programját
Fotó: Pesti József

Az időközi polgármester választás eredményének részleteiről Varga Ferencné, a Helyi Választási Bizottság elnöke számolt be a képviselő-testület szerdai ülésén. Ezt követően ünnepélyes keretek között letette hivatali esküjét a város új polgármestere

Zsámboki Sándor ismertette polgármesteri programját, mely fontos alkotórésze az önkormányzat gazdasági programjának. Céljait közösségben, együttműködve szeretné megvalósítani. A képviselő-testület egyhangúlag fogadta el a polgármesteri programot. Mivel a megválasztott településvezető képviselői mandátuma megszűnt, így helyét a 2024-es önkormányzati választáson kapott szavazatai alapján a független Urbán Csaba nyerte el, aki a testületi ülésen letette képviselői esküjét.

Titkos szavazással választották alpolgármesterré Lovászné Török Magdolna önkormányzati képviselőt, az Oktatási, Szociális, Egészségügyi, Idősügyi és Kulturális Bizottság elnökét. Eskütétele után a testület döntött a polgármester illetményéről és költségtérítéséről, valamint az alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről. Jóváhagyták a városvezető szabadságolási ütemtervét is.

Ünnepi Ülés Jászfényszarun

Fotók: Pesti József

Az ünnepi ülésen részt vett Pócs János országgyűlési képviselő is, aki gratulált az új polgármesternek és támogatásáról biztosította a települést. Kardos Veronika, Pusztamonostor polgármestere a további kiváló együttműködés jegyében szintén jókívánságait fejezte ki. 


 

