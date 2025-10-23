Esküt tett Jászfényszaru új polgármestere, titkos szavazással választottak alpolgármestert

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az október 12-én vasárnap tartott időközi önkormányzati választáson új polgármestert választott Jászfényszaru. A függetlenként induló Zsámboki Sándor a szavazatok közel 60 százalékával nyerte a választást.

A jászfényszarui képivselő-testület október 22-én, szerdán egyhangúlag fogadta el az új polgármester, Zsámboki Sándor programját

Fotó: Pesti József

Támogatták az új polgármester programját

Az időközi polgármester választás eredményének részleteiről Varga Ferencné, a Helyi Választási Bizottság elnöke számolt be a képviselő-testület szerdai ülésén. Ezt követően ünnepélyes keretek között letette hivatali esküjét a város új polgármestere

Zsámboki Sándor ismertette polgármesteri programját, mely fontos alkotórésze az önkormányzat gazdasági programjának. Céljait közösségben, együttműködve szeretné megvalósítani. A képviselő-testület egyhangúlag fogadta el a polgármesteri programot. Mivel a megválasztott településvezető képviselői mandátuma megszűnt, így helyét a 2024-es önkormányzati választáson kapott szavazatai alapján a független Urbán Csaba nyerte el, aki a testületi ülésen letette képviselői esküjét.

Titkos szavazással választották alpolgármesterré Lovászné Török Magdolna önkormányzati képviselőt, az Oktatási, Szociális, Egészségügyi, Idősügyi és Kulturális Bizottság elnökét. Eskütétele után a testület döntött a polgármester illetményéről és költségtérítéséről, valamint az alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről. Jóváhagyták a városvezető szabadságolási ütemtervét is.