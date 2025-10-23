1 órája
Esküt tett Jászfényszaru új polgármestere, titkos szavazással választottak alpolgármestert
Képviselő-testületi ülést tartottak szerda délelőtt Jászfényszarun. A Városháza dísztermébe összehívott tanácskozáson Zsámboki Sándor, a város új polgármestere letette esküjét. A testület titkos szavazással új alpolgármestert választott. Az is kiderült, hogy ki nyerte el a polgármester megüresedett képviselői mandátumát.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, az október 12-én vasárnap tartott időközi önkormányzati választáson új polgármestert választott Jászfényszaru. A függetlenként induló Zsámboki Sándor a szavazatok közel 60 százalékával nyerte a választást.
Támogatták az új polgármester programját
Az időközi polgármester választás eredményének részleteiről Varga Ferencné, a Helyi Választási Bizottság elnöke számolt be a képviselő-testület szerdai ülésén. Ezt követően ünnepélyes keretek között letette hivatali esküjét a város új polgármestere
Zsámboki Sándor ismertette polgármesteri programját, mely fontos alkotórésze az önkormányzat gazdasági programjának. Céljait közösségben, együttműködve szeretné megvalósítani. A képviselő-testület egyhangúlag fogadta el a polgármesteri programot. Mivel a megválasztott településvezető képviselői mandátuma megszűnt, így helyét a 2024-es önkormányzati választáson kapott szavazatai alapján a független Urbán Csaba nyerte el, aki a testületi ülésen letette képviselői esküjét.
Titkos szavazással választották alpolgármesterré Lovászné Török Magdolna önkormányzati képviselőt, az Oktatási, Szociális, Egészségügyi, Idősügyi és Kulturális Bizottság elnökét. Eskütétele után a testület döntött a polgármester illetményéről és költségtérítéséről, valamint az alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről. Jóváhagyták a városvezető szabadságolási ütemtervét is.
Ünnepi Ülés JászfényszarunFotók: Pesti József
Az ünnepi ülésen részt vett Pócs János országgyűlési képviselő is, aki gratulált az új polgármesternek és támogatásáról biztosította a települést. Kardos Veronika, Pusztamonostor polgármestere a további kiváló együttműködés jegyében szintén jókívánságait fejezte ki.
