2 órája
Újszászi „fehér por” – tények és számok egy megyei ügyről
Rendszeresen árult drogot. Ráadásul a lakóhelyén értékesítette az „anyagot" az az újszászi díler, akit most letartóztatnak. Nem csoda, hiszen két járásbíróság is elítélte kábítószer-kereskedelem miatt.
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indítványozta egy 45 éves férfi letartóztatását. Mutatjuk, az újszászi díler történetét.
Nem igazán vette komolyan a bíró szavait az a férfi, aki, miután elítélték, folytatta a kábítószer-kereskedelmet. Most elrendelték a letartóztatását.
Lakóhelyén árult drogot az újszászi díler
– Az ügyészség indítványa szerint az újszászi férfi 2024. évtől kezdődően rendszeresen, havi 10-12 alkalommal értékesített újszászi lakóhelyén kábító hatású anyagot, N-etil-norpentedront helyből és a környező településekről hozzá érkező személyeknek – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője. Dr. Lánczi Rajmund rámutatott: a férfi alkalmanként általában három gramm kábítószert értékesített egy-egy személynek 5000-6000 forint/gramm áron.
– Információszerzés után a nyomozóhatóság 2025. október 15-én házkutatást tartott a gyanúsítottnál A rendőrök a férfinál lévő táskából 307 gramm, hat különböző mérető zacskóba csomagolt fehér színű kábítószergyanús anyagot foglaltak le. Ebbő N-etil-norpentedron volt kimutatható. A férfi házában és személygépkocsijában is kábítószergyanús anyagokat találtak és az ingatlanban egy digitális mérleget és nagy mennyiségű készpénzt is felleltek – részletezte a szóvivő.
Két járásbíróság is elítélte
A sajtószóvivő hozzátette: a többszörösen büntetett előéletű férfit 2025. április 9-én a Szolnoki Járásbíróság - első fokon, nem jogerősen - új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette és kábítószer birtoklásának vétsége miatt 5 év börtönre és 6 év közügyektől eltiltásra ítélte. Ezután a Kecskeméti Járásbíróság 2025. október 14-én – szintén első fokon, nem jogerősen - társtettesként, bűnszövetségben elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette és kábítószer birtoklásának vétsége miatt 4 év 10 hónap börtönre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte.
Szabadlábon folytatná a kereskedelmet
Dr. Lánczi Rajmund elmondta, hogy az ügyészség azért indítványozta a férfi letartóztatását, mert a kiszabható büntetés nagyságára figyelemmel fennáll szökésének, elrejtőzésének veszélye.
– Ezen túlmenően megalapozottan feltehető az is – a cselekmény jellegéből adódóan –, hogy szabadlábon hagyása esetén a bizonyítást veszélyeztetné, más személyeket – még fel nem tárt fogyasztókat és kereskedőket – jogellenesen befolyásolna, valamint, ahogyan arra eddigi elítélései is rámutatnak, az, hogy folytatná a kábítószerrel való kereskedést – tette hozzá a szóvivő.
Megtudtuk: a Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája a férfi letartóztatását elrendelte, a döntés ellen a férfi és védője fellebbezett.