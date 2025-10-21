Újszászi „fehér por” – tények és számok egy megyei ügyről

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indítványozta egy 45 éves férfi letartóztatását. Mutatjuk, az újszászi díler történetét.

Lakóhelyén értékesítette az „anyagot" az az újszászi díler, akit most letartóztatnak. Rengeteg pénzt is találtak nála

Forrás: Szolnok Járási Ügyészség / az ügyben eljáró nyomozóhatóság készítette

Nem igazán vette komolyan a bíró szavait az a férfi, aki, miután elítélték, folytatta a kábítószer-kereskedelmet. Most elrendelték a letartóztatását.

Lakóhelyén árult drogot az újszászi díler

– Az ügyészség indítványa szerint az újszászi férfi 2024. évtől kezdődően rendszeresen, havi 10-12 alkalommal értékesített újszászi lakóhelyén kábító hatású anyagot, N-etil-norpentedront helyből és a környező településekről hozzá érkező személyeknek – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője. Dr. Lánczi Rajmund rámutatott: a férfi alkalmanként általában három gramm kábítószert értékesített egy-egy személynek 5000-6000 forint/gramm áron.

– Információszerzés után a nyomozóhatóság 2025. október 15-én házkutatást tartott a gyanúsítottnál A rendőrök a férfinál lévő táskából 307 gramm, hat különböző mérető zacskóba csomagolt fehér színű kábítószergyanús anyagot foglaltak le. Ebbő N-etil-norpentedron volt kimutatható. A férfi házában és személygépkocsijában is kábítószergyanús anyagokat találtak és az ingatlanban egy digitális mérleget és nagy mennyiségű készpénzt is felleltek – részletezte a szóvivő.

Két járásbíróság is elítélte

A sajtószóvivő hozzátette: a többszörösen büntetett előéletű férfit 2025. április 9-én a Szolnoki Járásbíróság - első fokon, nem jogerősen - új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette és kábítószer birtoklásának vétsége miatt 5 év börtönre és 6 év közügyektől eltiltásra ítélte. Ezután a Kecskeméti Járásbíróság 2025. október 14-én – szintén első fokon, nem jogerősen - társtettesként, bűnszövetségben elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette és kábítószer birtoklásának vétsége miatt 4 év 10 hónap börtönre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte.