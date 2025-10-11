Népszerű az újszászi polgárőrség legifjabb tagja, máris szolgálatba állt – galériával

Új járőrautóval gyarapodott az újszászi polgárőrség. A beszerzés igazi összefogás volt. A minden igényt kielégítő járművet a napokban ünnepélyes keretek között vették birtokba a település polgárőrei.

Forrás: Újszász önkormányzata

Huszonhét év után lett saját járművük

– Pontosan 27 év és 165 nap telt el az egyesület megalakulása óta. Ennyi idő után lett saját járművünk – mondta el nagy örömmel az eszközátadón at Újszász Városi Polgárőr Egyesület elnöke. Kovács Szilárd hozzátette: a jármű nagy segítséget jelent majd az autó a polgárőröknek, akik kül- és belterületi szolgálatok során használják majd az autót.

– Eddig kölcsönautókkal láttuk el a feladatainkat, immár saját tulajdonú járművünk lesz. Emellett két robogóval és kerékpárokkal rendelkezik a polgárőrség, ezek segítségével folytatjuk a munkát – hangsúlyozta az elnök.