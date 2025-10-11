1 órája
Népszerű az újszászi polgárőrség legifjabb tagja, máris szolgálatba állt – galériával
Megérkezett és szolgálatba állt. Sokat vártak rá, így nagy örömmel fogadták a polgárőrök új járművüket. Az újszászi polgárőrség tagjai a napokban köszöntötték és fogadták soraikba „ifjú társukat".
Új járőrautóval gyarapodott az újszászi polgárőrség. A beszerzés igazi összefogás volt. A minden igényt kielégítő járművet a napokban ünnepélyes keretek között vették birtokba a település polgárőrei.
Huszonhét év után lett saját járművük
– Pontosan 27 év és 165 nap telt el az egyesület megalakulása óta. Ennyi idő után lett saját járművünk – mondta el nagy örömmel az eszközátadón at Újszász Városi Polgárőr Egyesület elnöke. Kovács Szilárd hozzátette: a jármű nagy segítséget jelent majd az autó a polgárőröknek, akik kül- és belterületi szolgálatok során használják majd az autót.
– Eddig kölcsönautókkal láttuk el a feladatainkat, immár saját tulajdonú járművünk lesz. Emellett két robogóval és kerékpárokkal rendelkezik a polgárőrség, ezek segítségével folytatjuk a munkát – hangsúlyozta az elnök.
Az újszászi polgárőrség odaadó munkát végez
Amit eddig is erőn felül, szívvel-lélekkel végeztek az újszászi polgárőrök. Az átadó eseményen Pócs János is elismeréssel szólt a csapatról. A térség országgyűlési képviselője a polgárőrség áldozatkész munkáját méltatta.
Immár új szolgálati autóval tehetik a dolgukat. Az autó beszerzése, mint azt hírportálunkon korábban megírtuk: igazi összefogás eredménye.
Összefogással vásárolhatták meg az autót
Az egyesület 7 millió forintos támogatást nyert egy pályázaton. Az összeg azonban önmagában nem fedezte egy új gépjármű vételárát, ezért az egyesület elnöksége és a városvezetés az Országos Polgárőr Szövetséghez fordultak, ahol további egymillió forint támogatást hagytak jóvá erre a célra. Az OPSZ-től kapott összeget az önkormányzat megduplázta.
Ez az összeg pedig már megfelelő fedezetet nyújtott egy vadonatúj gépjármű beszerzésére, valamint annak megfelelő dekorálására, és téli gumi garnitúrával történő felszerelésére is.
Az autó megérkezett, a napokban átadták, s birtokba is vették a település polgárőrei.
