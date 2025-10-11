október 11., szombat

Óriási előrelépés

1 órája

Népszerű az újszászi polgárőrség legifjabb tagja, máris szolgálatba állt – galériával

Címkék#újszászi polgárőrség#segítség#szolgálat#átadás#autó

Megérkezett és szolgálatba állt. Sokat vártak rá, így nagy örömmel fogadták a polgárőrök új járművüket. Az újszászi polgárőrség tagjai a napokban köszöntötték és fogadták soraikba „ifjú társukat".

Rimóczi Ágnes

Új járőrautóval gyarapodott az újszászi polgárőrség. A beszerzés igazi összefogás volt. A minden igényt kielégítő járművet a napokban ünnepélyes keretek között vették birtokba a település polgárőrei.

újszászi polgárőrség új autó
Új járőrautóval gyarapodott az újszászi polgárőrség. A négykerekű „új tagot" a napokban avatták fel, köszöntötték
Forrás: Újszász önkormányzata

Huszonhét év után lett saját járművük

– Pontosan 27 év és 165 nap telt el az egyesület megalakulása óta. Ennyi idő után lett saját járművünk – mondta el nagy örömmel az eszközátadón at Újszász Városi Polgárőr Egyesület elnöke. Kovács Szilárd hozzátette: a jármű nagy segítséget jelent majd az autó a polgárőröknek, akik kül- és belterületi szolgálatok során használják majd az autót.

– Eddig kölcsönautókkal láttuk el a feladatainkat, immár saját tulajdonú járművünk lesz. Emellett két robogóval és kerékpárokkal rendelkezik a polgárőrség, ezek segítségével folytatjuk a munkát – hangsúlyozta az elnök.

Szolgálatba állt az új járőrautó

Fotók: Újszászi Önkormányzat

Az újszászi polgárőrség odaadó munkát végez

Amit eddig is erőn felül, szívvel-lélekkel végeztek az újszászi polgárőrök. Az átadó eseményen Pócs János is elismeréssel szólt a csapatról. A térség országgyűlési képviselője a polgárőrség áldozatkész munkáját méltatta.

Immár új szolgálati autóval tehetik a dolgukat. Az autó beszerzése, mint azt hírportálunkon korábban megírtuk: igazi összefogás eredménye.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Összefogással vásárolhatták meg az autót

Az egyesület 7 millió forintos támogatást nyert egy pályázaton. Az összeg azonban önmagában nem fedezte egy új gépjármű vételárát, ezért az egyesület elnöksége és a városvezetés az Országos Polgárőr Szövetséghez fordultak, ahol további egymillió forint támogatást hagytak jóvá erre a célra. Az OPSZ-től kapott összeget az önkormányzat megduplázta.

Ez az összeg pedig már megfelelő fedezetet nyújtott egy vadonatúj gépjármű beszerzésére, valamint annak megfelelő dekorálására, és téli gumi garnitúrával történő felszerelésére is.

Az autó megérkezett, a napokban átadták, s birtokba is vették a település polgárőrei.

 

