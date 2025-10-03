1 órája
Űrkutatás Szolnokon: robotok, űrhajósok és új karrierutak – galériával, videóval
A diákok műholdat építenek, valós küldetéseket végeznek, és olyan készségeket sajátítanak el, amelyek a XXI. században elengedhetetlenek. A Szolnoki Szakképzési Centrumban rendezett konferencián mutatták meg, miként formálja az űrkutatás a jövőt.
Hogyan lehet az űrkutatás a szakképzés titkos fegyvere? A Szolnoki Szakképzési Centrumban megrendezett „Űrkutatás, mint a szakképzés eszköze” konferencia, amelyet a Kulturális és Innovációs Minisztérium Szakképzésért Felelős Helyettes Államtitkársága szervezett, erre adott választ. Oktatók, szakemberek és űrkutatás iránt rajongók gyűltek össze, hogy felfedezzék, hogyan gyújthatja lángra az űrkutatás a diákok érdeklődését, miközben a Matematikai, Természettudományi, Műszaki és Informatikai (MTMI) készségeket fejleszti valós, izgalmas projekteken keresztül.
Űrkutatás és szakképzés
Az űrkutatás nem pusztán a csillagokról szól – a szakképzésben új karrierutakat nyit. Az Európai Űrügynökség (ESA) CanSat versenye tökéletes példa erre. A diákok egy üdítős doboz méretű műholdat építenek, amelyet rakétával egy kilométer magasra juttatnak, hogy valós tudományos méréseket végezzenek. Ez a kihívás csapatmunkára, kreativitásra és problémamegoldásra tanít, miközben a diákok felfedezik a műszaki és informatikai szakmák világát. Magyarország már az élmezőnyben van: közel 500 diák és 100 tanár vesz részt a programban, bizonyítva, hogy a szakképzés és az űrkutatás kéz a kézben jár.
Dr. Pálmai Gergely helyettes államtitkár kiemelte: a szakképzésben a versenyek, mint a CanSat, kulcsfontosságúak a pályaorientációban. A magyar diákok pedig már letették névjegyüket, hiszen az EuroSkills versenyről 4 arany, 2 ezüst és 5 bronzéremmel tértek haza. Az űrkutatási projektek pedig még több tehetséget hozhatnak felszínre, legyen szó felzárkóztatásról vagy tehetséggondozásról.
Kapu Tibor és Cserényi Gyula: Inspiráció az űrből
A konferencia csúcspontja egy élő videóhívás volt Kapu Tibor kutatóűrhajóssal és Cserényi Gyula tartalékos űrhajóssal, akik Sydneyből jelentkeztek be. Meséltek a Nemzetközi Űrállomáson végzett munkájukról, és elmesélték a kezdeti nehézségeket, kihívásokat.
– Vannak nehézségei és kihívásai egy ilyen programnak, a kiválasztásban, a felkészítésben és magában tréningben. Jóval kevesebbet mondjuk, mint kellene, hogy az elmúlt két évben rengeteg mindenen átestünk, elképesztően izgalmas volt, pilóták lettünk, de ezenken túl is nagyon sok mindent adott. – emelte ki Kapu Tibor, majd hozzátette, hogy pont ezért a nehézségekre szinte nem is emlékeznek, annyi pozitív dolog történt velük. Ami mégis a legnehezebb dolgo volt számára, az a család hiánya, és az űrkabinból történő kiszállás.
Viszontagságos volt a családdal együtt is a kintlét. Egy űrhajós program esetében a kiválasztás és a magyarországi alap kiképzés sem egyszerű. De a család nélkül biztos, hogy nagyon nehéz lett volna a küldetés
– tudtuk meg Cserényi Gyulától.
Szavaik inspirálták a jelenlévőket, kézzelfoghatóvá tették, hogy az űrkutatás nem távoli álom: egy szakképzési tanteremből is indulhat egy űrhajós karrier. Hangsúlyozták, hogy a gyakorlati készségek kulcsfontosságúak voltak küldetés sikeréhez, ami minden diákot arra ösztönözhet, hogy merjen nagyot álmodni.
Student Spacelab Network: A jövő laboratóriuma
A Student Spacelab Network (SSN) egy országos diáklabor-hálózat, amely modern eszközökkel és gyakorlati projektekkel hozza közelebb az űrkutatást. Detre Örs Hunor űrkutató bemutatta, hogyan biztosít az SSN hozzáférést a XXI. századi tudáshoz Szolnoktól Erdélyig. A Szolnoki Szakképzési Centrum Digitális Közösségi Alkotóműhelyében olyan kísérleti eszközöket terveztek, amelyek az űrben is bizonyítottak, így a diákok valós projekteken keresztül tanulhatják meg a jövő technológiáit.
CanSat: Verseny, ami lángra lobbant
Székely Anna Krisztina, a Magyar Asztronautikai Társaság CanSat Hungary főszervezője részletesen bemutatta a versenyt, amely nem csak műszaki tudást ad, hanem csapatmunkára és kitartásra is tanít. A diákok egy mini műholdat építenek, amely valós idejű adatokat gyűjt – ez a kihívás megmutatja, hogyan készíti fel a szakképzés a diákokat a jövő kihívásaira.
Boti, a robot
A rendezvényt egy különleges vendég, Boti, a robot tette még színesebbé. Az irányítással sétáló, integető és kézfogásra képes robot mosolyt csalt a vendégek arcára, és megmutatta, hogy a technológia és az űrkutatás világa tele van váratlan, de inspiráló pillanatokkal.
Csillagászati szenvedély Szolnokon
Szolnokon egy 24 emeletes toronyházban működik egy csillagászati műhely, ahol fiatalok teleszkópokon keresztül kémlelik az eget. Ez is bizonyítja, hogy az űrkutatás iránti lelkesedés élő és vibráló, amit a szakképzés tovább erősít – emelte ki Szalay Ferenc miniszteri biztos.
Űrkutatás konferencia SzolnokonFotók: Nagy Balázs
Mi a következő lépés?
A CanSat verseny és az SSN hálózat lehetőséget ad minden diáknak, hogy kipróbálja magát, és akár egy űrhajós karrier első lépéseit megtegye. Hicsó György kancellár és Szalay Ferenc miniszteri biztos is hangsúlyozta: Szolnok élen jár a szakképzésben, és az űrkutatás integrálása új utakat nyit. Csatlakozz a küldetéshez! Építs műholdat, fedezd fel a csillagokat, és légy részese a jövő formálásának!
