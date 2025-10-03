Űrkutatás Szolnokon: robotok, űrhajósok és új karrierutak – galériával, videóval

Hogyan lehet az űrkutatás a szakképzés titkos fegyvere? A Szolnoki Szakképzési Centrumban megrendezett „Űrkutatás, mint a szakképzés eszköze” konferencia, amelyet a Kulturális és Innovációs Minisztérium Szakképzésért Felelős Helyettes Államtitkársága szervezett, erre adott választ. Oktatók, szakemberek és űrkutatás iránt rajongók gyűltek össze, hogy felfedezzék, hogyan gyújthatja lángra az űrkutatás a diákok érdeklődését, miközben a Matematikai, Természettudományi, Műszaki és Informatikai (MTMI) készségeket fejleszti valós, izgalmas projekteken keresztül.

Az űrkutatás a szakképzésben új karrierutakat nyit

Fotó: Nagy Balázs

Űrkutatás és szakképzés

Az űrkutatás nem pusztán a csillagokról szól – a szakképzésben új karrierutakat nyit. Az Európai Űrügynökség (ESA) CanSat versenye tökéletes példa erre. A diákok egy üdítős doboz méretű műholdat építenek, amelyet rakétával egy kilométer magasra juttatnak, hogy valós tudományos méréseket végezzenek. Ez a kihívás csapatmunkára, kreativitásra és problémamegoldásra tanít, miközben a diákok felfedezik a műszaki és informatikai szakmák világát. Magyarország már az élmezőnyben van: közel 500 diák és 100 tanár vesz részt a programban, bizonyítva, hogy a szakképzés és az űrkutatás kéz a kézben jár.

Dr. Pálmai Gergely, szakképzésért felelős helyettes államtitkár arról is beszélt, hogyan nyújt új karrier lehetőséget a szakképzésben az űrkutatás

Fotó: Nagy Balázs

Dr. Pálmai Gergely helyettes államtitkár kiemelte: a szakképzésben a versenyek, mint a CanSat, kulcsfontosságúak a pályaorientációban. A magyar diákok pedig már letették névjegyüket, hiszen az EuroSkills versenyről 4 arany, 2 ezüst és 5 bronzéremmel tértek haza. Az űrkutatási projektek pedig még több tehetséget hozhatnak felszínre, legyen szó felzárkóztatásról vagy tehetséggondozásról.

Kapu Tibor és Cserényi Gyula: Inspiráció az űrből

A konferencia csúcspontja egy élő videóhívás volt Kapu Tibor kutatóűrhajóssal és Cserényi Gyula tartalékos űrhajóssal, akik Sydneyből jelentkeztek be. Meséltek a Nemzetközi Űrállomáson végzett munkájukról, és elmesélték a kezdeti nehézségeket, kihívásokat.

– Vannak nehézségei és kihívásai egy ilyen programnak, a kiválasztásban, a felkészítésben és magában tréningben. Jóval kevesebbet mondjuk, mint kellene, hogy az elmúlt két évben rengeteg mindenen átestünk, elképesztően izgalmas volt, pilóták lettünk, de ezenken túl is nagyon sok mindent adott. – emelte ki Kapu Tibor, majd hozzátette, hogy pont ezért a nehézségekre szinte nem is emlékeznek, annyi pozitív dolog történt velük. Ami mégis a legnehezebb dolgo volt számára, az a család hiánya, és az űrkabinból történő kiszállás.

Viszontagságos volt a családdal együtt is a kintlét. Egy űrhajós program esetében a kiválasztás és a magyarországi alap kiképzés sem egyszerű. De a család nélkül biztos, hogy nagyon nehéz lett volna a küldetés

– tudtuk meg Cserényi Gyulától.