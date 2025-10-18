Nagy tervek Cegléden, több utca is megújulhat hamarosan, itt a lista

A Ceglédi Városi Televízió híradása szerint a pályázati kiírás 100 millió forintot biztosít belterületi útfelújítási munkálatokra, teljes, száz százalékos támogatási intenzitás mellett. Az első tervek alapján a Köztársaság utca rekonstrukcióját tűzték ki célul, de a rendkívüli ülésen a többségi frakció javaslatára a Táncsics Mihály utca egy szakasza is bekerült a pályázatba.

Útfelújítás várható két ceglédi utcában is

Fotó: Szokolai Attila / Forrás: Cegléd Város Hivatalos Oldala

Útfelújítás Cegléden: a Táncsics Mihály utca egy szakasza is bekerült a tervekbe

A rendkívüli ülésen a Fidesz frakció javaslatára döntöttek arról, hogy a Köztársaság utca mellett a Táncsics Mihály utca egy szakasza is megújulhasson. Ennek köszönhetően a korábbi terveket módosították, miután a város polgármestere, a tervező és a Városfejlesztési Kft. ügyvezetője közösen tartott helyszíni bejárást az érintett útszakaszokon.

Az útburkolat rekonstrukciós munkálataira a pályázat sikeres elnyerése után kerülhet sor

A tervek szerint a Köztársaság utca mintegy 800 méter hosszan újulhat meg a Mozdony utca és a Széchenyi út közötti szakaszon. Emellett a Táncsics Mihály utcában is sor kerülhet a felújításra: ott egy 110 méteres szakaszt korszerűsítenének a Köztársaság utca és a Rákóczi út között.