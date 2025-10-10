2 órája
Lendületet kaphat a térség közlekedése, a Karcagra tartó út felújítását tervezik
Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés térségi tanácsnoka a Békés vármegyei Füzesgyarmat határában tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy két jelentős útfelújítási beruházási javaslatot nyújtottak be az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz. Ezekből egy Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közlekedését is érinti.
Cserkúti Andrással, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés vármegyei igazgatójával együtt a politikus bejelentette, hogy befejeződött a Füzesgyarmat és Bucsa közötti közel 2 kilométeres útszakasz-korszerűsítése, amelyet a Magyar Közút Nonprofit Zrt. végzett el 241 millió forint hazai forrásból.
Útszakasz-korszerűsítési beruházási igényeket nyújtottak be a minisztériumnak
Kónya István elmondta, hogy két jelentős útfelújítási igényt nyújtottak be az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz. Ezek közül az egyik a Füzesgyarmat és Karcag közötti, 4206-os út Békés vármegyei szakaszának teljes, 23 kilométeres korszerűsítését célozza, mely a Sárréti-főcsatorna hídjának felújítását is magában foglalná, mintegy 9,5 milliárd forint értékben. A másik fejlesztés pedig a 4234-es, Szeghalom–Vésztő–Doboz–Gyula út rekonstrukciójára vonatkozik, amelyet a következő években terveznek megvalósítani.
A tervezett felújításokról a Beol.hu írt részletesen.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
November végéig tartó útfelújítási munkálatok kezdődnek a Kertész utcában