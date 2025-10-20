október 20., hétfő

Közgyűlés

3 órája

Rendkívüli ülés Szolnokon: vagyonhasznosítással tartanák egyensúlyban a költségvetést

Címkék#terv#vagyon#ügy

Október 20-án soron kívüli ülést tartott a szolnoki közgyűlés. A testületi tanácskozás a város költségvetésének egyensúlyban tartását szolgálta. A terv: vagyonhasznosítással konszolidálni a büdzsét.

Mészáros Géza
Forrás: Getty Images

Fotó: Illusztráció

A zárt ülésen a képviselők önkormányzati ingatlanok és telkek értékesítéséről döntöttek. Például a mára teljesen lepusztult Mártírok útja 41. számú lakóingatlan telke ügyében, a Széchenyi városrészben található két beépítetlen terület tekintetében, valamint a Bajcsy-Zsilinszky úti egyik telek áruba bocsájtásáról is szavazott a szolnoki közgyűlés. A vagyonhasznosítás során a hozzávetőlegesen tíz önkormányzati bérlakás, illetve ISPA-vagyon értékesítéséről is döntöttek a képviselők.

 

