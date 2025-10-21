október 21., kedd

Megemlékezés

1 órája

A Nemzet Sportolójára emlékezett Abony – 86 éve született Varga János

Címkék#sportoló#szobor#megemlékezés

Abonyban ismét fejet hajtottak a város egyik legendás sportolója, és egyben a Nemzet Sportolója előtt. Október 21-én Varga János birkózó, olimpiai, világ- és Európa-bajnok emléke előtt tisztelegtek születésének 86. évfordulóján.

Nyitrai Fanni

Varga János birkózó megemlékezésének a róla elnevezett birkózócsarnok előtti terület adott otthont, ahol a sportoló szobra is áll a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola udvarán. A csarnokot 2022 augusztusában avatta fel a város, és az ünnepségen személyesen vett részt még akkoriban a Nemzet Sportolója, és egyben Abony díszpolgárára.

Varga János birkózó szobra Abonyban
Varga János birkózóra emlékeztek meg Abonyban
Forrás: Pető Zsolt polgármester Facebook-oldala

Varga János birkózóra emlékeztek Abonyban

Pető Zsolt polgármester tájékoztatása szerint, a megemlékezésen részt vett a sportoló özvegye, városvezetők, az Abonyi Birkózó Club képviselői, diákok, ismerősök és családtagok is. A beszédről Simon Szabina, az Abonyi Lajos Művelődési Ház  intézményvezetője gondoskodott.

Varga János birkózó megemlékezése
A legendás sportoló születésének 86. évfordulóján hajtottak fejet a városvezetők, családtagok, barátok és helybéliek
Forrás: Pető Zsolt polgármester Facebook-oldala

Varga János az az ember volt, aki nemcsak csodálatos sportolóként, hanem igaz barátként is beírta nevét a történelemkönyvekbe. János bácsi az a birkózó, akinek élete példaként szolgálhat mindenkinek, akinek élete hitet és reményt adhat azoknak, akik talán kicsit kételkednek magukban, abban, hogy küzdeni érdemes a nemes célok elérése érdekében – fogalmazott Pető Zsolt polgármester. Hozzátette: a  szobra mindig hirdetni fogja fantasztikus sportkarrierjét, az emberekért, barátokért, birkózókért mindig tettre kész Varga János emlékét.

