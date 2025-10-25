Ilyet még nem látott Szolnok: lovagok estek egymásnak a Várkapus Játékokon – galériával, videóval

Ragyogó napsütés és igazi időutazás várja a családokat szombaton egész nap a Várkapu Látogatóközpont melletti, a Damjanich park. Délelőtt tíz és délután öt óra között itt valóban megelevenedik a történelem! A Várkapus Játékok rengeteg szolnokit vonzott a szép őszi időben.

Látványos harcot vívtak a Várkapus Játékok lovagjai: csattogtak a fegyverek, zörögtek a páncélok, zsizsegett az adrenalin.

Fotó: Mészáros János

Sokakat érdekelt a Várkapus Játékok Szolnokon

Szombaton beköltözött a középkor a Damjanich parkba. A Szolnoki Vártörténeti Látogatóközpont idén először hívta időutazásra a város lakóit: a Várkapus Játékok nevű rendezvény egy egész napos, ingyenes családi program, ahol kicsik és nagyok is garantáltan jól érzik magukat, és nem is mennek haza üres kézzel.

A program reggel 10 órakor startolt és egészen délután 17 óráig tart. Ez idő alatt óránként indítanak látványos lovagi harci játékokat, ahol valódi közelharcot vívnak a szereplők, korhű öltözetben, valódi fegyverekkel. Harc után a lovagok a középkori sátortáborban pihenik ki a csata fáradalmait, de harci eszköztáruk addig is megtekinthető, sőt meg is tapogatható bárki számára.

A látogatók egész nap tesztelhetik ügyességüket patkódobásban, íjászatban vagy élkovácsolásban, a kreatívabb kihívásra vágyók pedig talizmánt készíthetnek vagy miniatűröket festhetnek – ezeket természetesen magukkal is viheti szép emlékül erről a különleges napról. 15 órától pedig látványos solymász program veszi majd kezdetét.