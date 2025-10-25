október 25., szombat

Középkori időutazás

26 perce

Ilyet még nem látott Szolnok: lovagok estek egymásnak a Várkapus Játékokon – galériával, videóval

Címkék#szoljon videó#Várkapus Játékok#program#Várkapu Látogatóközpont

Csattogtak a kardok, térdre rogyott a páncélos lovag! Látványos harci játékokat izgulhatnak végig azok, akik ma kilátogatnak a szolnoki Várkapu Látógatóközpont melletti Damjanich parkba. Igazán emlékezetesre sikerült az első alkalommal megrendezett Várkapus Játékok – fotókat és videót is mutatunk a rendhagyó programról!

Avar Vanda

Ragyogó napsütés és igazi időutazás várja a családokat szombaton egész nap a Várkapu Látogatóközpont melletti, a Damjanich park. Délelőtt tíz és délután öt óra között itt valóban megelevenedik a történelem! A Várkapus Játékok rengeteg szolnokit vonzott a szép őszi időben.

Várkapus Játékok
Látványos harcot vívtak a Várkapus Játékok lovagjai: csattogtak a fegyverek, zörögtek a páncélok, zsizsegett az adrenalin.
Fotó: Mészáros János

Sokakat érdekelt a Várkapus Játékok Szolnokon

Szombaton beköltözött a középkor a Damjanich parkba. A Szolnoki Vártörténeti Látogatóközpont idén először hívta időutazásra a város lakóit: a Várkapus Játékok nevű rendezvény egy egész napos, ingyenes családi program, ahol kicsik és nagyok is garantáltan jól érzik magukat, és nem is mennek haza üres kézzel.

A program  reggel 10 órakor startolt és egészen délután 17 óráig tart. Ez idő alatt óránként indítanak  látványos lovagi harci játékokat, ahol valódi közelharcot vívnak a szereplők, korhű öltözetben, valódi fegyverekkel. Harc után a lovagok a középkori sátortáborban pihenik ki a csata fáradalmait, de harci eszköztáruk addig is megtekinthető, sőt meg is tapogatható bárki számára. 

A látogatók egész nap tesztelhetik  ügyességüket patkódobásban, íjászatban vagy élkovácsolásban, a kreatívabb kihívásra vágyók pedig talizmánt készíthetnek vagy miniatűröket festhetnek – ezeket természetesen magukkal is viheti szép emlékül erről a különleges napról. 15 órától pedig látványos solymász program veszi majd kezdetét.

Várkapus Játékok Szolnokon

Fotók: Mészáros János

Most először, de remélik, hogy nem utoljára

A program debütálása úgy tűnik, igazán jól sikerült. Szabó Anita két gyermekével, a kilenc éves Sárával és a 7 éves Áronnal érkezett. A fiatalembert a harcosok bemutatója kápráztatta el, míg a nagylány az íjászkodásban találta meg a legnagyobb örömét: büszkén mesélte, hogy sikerült pont a közepébe találnia. 
– Mi minden évben szeretnénk, hogy legyen ilyen program. Nagyon jó volt benne, hogy nem kellett sokat utazni érte, látványos volt, két gyerekkel ebben a korosztályban szerintem kiváló program! Ráadásul a játszótér is pont jó helyen van, úgyhogy mi nagyon élveztük – foglalta össze véleményét az édesanya.
A szervezők tehát beváltották ígéretüket: a Várkapus Játékok tényleg minden korosztály számára tartogat élményeket. A program ráadásul teljesen díjmentes. Aki teheti, még most is kilátogathat a helyszínre, 17 óráig tart a rendezvény.


 

