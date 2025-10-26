Büszke lehet Miska, aki a jászkun kapitányokkal együtt egy dicsőséges listára került fel

Száz fölé emelkedett a vármegyei értékek száma. Hogy mikkel gazdagodott a gyűjtemény, arról cikkünkben olvashatnak.

A vármegyei értéktár egyik új tagja lett a Jászkun kapitányok legújabb kori intézménye

Jó hírről számolt be a napokban a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat. Mondhatni, értékes információkat osztottak meg a jászkunságiakkal.

– Tavaly ősszel Győri-Papp Judit vármegyei közgyűlési képviselő személyében új elnök került a bizottság élére, az elismert szakemberekből álló tagok személye nem változott. Így dr. Bartha Júlia, Hortiné dr. Bathó Edit, dr. Horváth László és dr. Fülöp Tamás munkájára a jövőben is számíthat a Vármegyei Értéktár Bizottság. A titkári feladatokat Lengyel Krisztina látja el – tudatták elöljáróban az illetékesek az önkormányzat közösségi oldalán.

Mint írták: az ülésen hozott döntés alapján öt új érték került be a vármegyei értéktárba, s ezzel száz fölé – egészen pontosan 101-re – emelkedett a benne szereplő természeti, épített örökségi, kulturális, gasztronómiai, gazdasági, természeti értékeink száma.

Ezek kerültek be a vármegyei értékek közé

– Ezen kívül a bizottság három vármegyei értékelem, a karcagi ferdinánd, a panofixálás mint speciális vasalás, valamint a szolnoki habos isler tovább ajánlását szavazta meg az értékpiramis következő szintjére, a Magyar Értéktárba történő felvételre – hangsúlyozták az önkormányzat illetékesei.

Hozzátették: nagy büszkeség, hogy gazdag jászkun örökségünk és hagyományaink újabb elemei foglalták el méltó helyüket hivatalosan is a nemzeti értékőrzés rendszerében.