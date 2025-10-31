október 31., péntek

Dr. Bezdán Edit

2 órája

Szívszorító pillanatok– végső búcsút vettek a vármegyei főjegyzőtől

#Rentzné dr Bezdán Edit#gyász#búcsú

Mint korábban arról beszámoltunk, Rentzné dr. Bezdán Edit október 11-én elhunyt, mély gyászt hagyva maga után. Péntek délután végső búcsút vettek a vármegyei főjegyzőtől.

Szoljon.hu

Rentzné dr. Bezdán Edit halála óta a vármegyei hivatal és a közösség is gyászol. Péntek délután végső búcsút vettek tőle, ahol kollégái, barátai és családja emlékeztek a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei főjegyzőre. A szertartásról Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke is megosztott egy bejegyzést közösségi oldalán, tiszteletét fejezve ki a hivatali vezető iránt. Mint arról korábban beszámoltunk, a főjegyző egész pályafutása során a köz szolgálatában állt, és emléke tovább él mindazokban, akik ismerték és tisztelték.

vármegyei főjegyző
A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei főjegyzőt ma kísérték utolsó útjára családja, barátai és kollégái. A búcsúztatóról Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke is megemlékezett
Forrás: Varga Mihály hivatalos Facebook oldala

Elbúcsúztatták a vármegyei főjegyzőt

A búcsúztatón elhangzott beszédekben a főjegyző emberi nagyságára és példamutató munkájára emlékeztek, amelyek örökre nyomot hagytak a vármegye életében. A mai nap így nemcsak a búcsúról, hanem a megemlékezésről és a tiszteletről is szólt.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

