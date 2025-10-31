Szívszorító pillanatok– végső búcsút vettek a vármegyei főjegyzőtől

Rentzné dr. Bezdán Edit halála óta a vármegyei hivatal és a közösség is gyászol. Péntek délután végső búcsút vettek tőle, ahol kollégái, barátai és családja emlékeztek a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei főjegyzőre. A szertartásról Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke is megosztott egy bejegyzést közösségi oldalán, tiszteletét fejezve ki a hivatali vezető iránt. Mint arról korábban beszámoltunk, a főjegyző egész pályafutása során a köz szolgálatában állt, és emléke tovább él mindazokban, akik ismerték és tisztelték.

Forrás: Varga Mihály hivatalos Facebook oldala

Elbúcsúztatták a vármegyei főjegyzőt

A búcsúztatón elhangzott beszédekben a főjegyző emberi nagyságára és példamutató munkájára emlékeztek, amelyek örökre nyomot hagytak a vármegye életében. A mai nap így nemcsak a búcsúról, hanem a megemlékezésről és a tiszteletről is szólt.