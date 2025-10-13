Gyászol a Jászkunság: elhunyt a vármegyei címzetes főjegyző

Elhunyt a vármegyei főjegyző. Rentzné dr. Bezdán Edit, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkornányzati Hivatal vezetője hatvan éves korában október 11-én távozott az élők sorából.

Döbbenet és gyász: elhunyt a vármegyei főjegyző, Rentzné dr. Bezdán Edit

Forrás: Szalay Ferenc Facebook-oldala

Döbbenet és gyász: elhunyt a vármegyei főjegyző

Emléked és örökséged itt marad velünk. Így búcsúzik a vármegyei önkormányzat a főjegyzőtől. A hivatal közösségi oldalán szívhez szóló szavakkal búcsúznak a kollégái.

– Nem szerettél a középpontban lenni, ám mégis mindig ott voltál. Minden eredményünkben, minden tettünkben, minden szóban. Mindig ott is maradsz – csak mostantól másképpen. 2025. október 11-én este dobbant utoljára a szíved, ekkor távoztál a földi létből. Az első döbbenet után gondolatainkat átvette a mérhetetlen fájdalom. Távozott közülünk az, aki a szó legnemesebb és legjobb értelmében volt Ember és Vezető. Ebben a sorrendben – írják.

Amint a búcsúzóból kiderül: Rentzné dr. Bezdán Edit 2008. óta álltál a hivatal élén, egész élete során a közt szolgálta. Kezdetben orosz-matematika szakos pedagógusként fiatalokat tanított, majd beevezett a közigazgatás területére, és ott maradt.

Érző ember és támogató hivatali vezető volt

– Soha nem ijedtél meg a feléd jövő kihívásoktól, hanem szépen kifogtad a szelet és kormányoztad a közös hajónkat tovább. Mosolyod mögött egy megfontolt és végtelenül bölcs ember döntései álltak. Olyan emberé, aki egyszerre volt örökké szerető feleség, gondoskodó édesanya, érző ember és támogató, ám elvárásokkal teli hivatali vezető – méltatják a vezetőt.

Az elmúlt hónapokban láttuk, hogy valami nincs rendben, ám az utolsó pillanatig bíztunk benne, hogy visszatérsz és a munka újra a gyógyíred lesz. Ahogy az elmúlt években oly sokszor. Nem akartál a középpontban állni, de most mégis mindenki Rólad beszél. Égi utadon kísérjen tovább családod, barátaid és munkatársaid szeretete és tisztelete

– búcsúznak kollégái.

Amint a hivatal oldalán olvasható: Rentzné dr. Bezdán Editet a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat saját halottjának tekinti.