Tiszafüred
3 órája
Keresik a járási székhely karácsonyfáját: ekkora fenyő felajánlását várják
Tiszafüred karácsonyfájára várnak felajánlást. A fenyővel a város főterét szeretnék díszíteni.
Keresik Tiszafüred karácsonyfáját
Forrás: Illusztráció / MW Archívum
Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra
A Kovács Pál Művelődési Központ oldalán levő felhívásban keresi 2025-ös karácsonyfáját Tiszafüred. Mint olvasható, hét-nyolc méter magas fenyő felajánlását kérik. A fát az ünnepi időszakban Tiszafüred főterén állítják ki. A fenyő kivágásáról az önkormányzat gondoskodik. Aki szeretné, a művelődési központnál a + 36 (59) 511-232-es telefonszámon ajánlhatja fel fenyőfáját.
