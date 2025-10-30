Keresik a járási székhely karácsonyfáját: ekkora fenyő felajánlását várják

A Kovács Pál Művelődési Központ oldalán levő felhívásban keresi 2025-ös karácsonyfáját Tiszafüred. Mint olvasható, hét-nyolc méter magas fenyő felajánlását kérik. A fát az ünnepi időszakban Tiszafüred főterén állítják ki. A fenyő kivágásáról az önkormányzat gondoskodik. Aki szeretné, a művelődési központnál a + 36 (59) 511-232-es telefonszámon ajánlhatja fel fenyőfáját.