október 3., péntek

Helga névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felhívás

36 perce

Keresik Szolnok karácsonyfáját, idén is a főteret ékesítenék vele

Címkék#karácsonyfa#fenyő#karácsony

Ha épp van egy tíz méter magas, szép, de felesleges fenyője, azt most felajánlhatja a városnak.

Rózsa Róbert
Keresik Szolnok karácsonyfáját, idén is a főteret ékesítenék vele

Idén is keresik Szolnok karácsonyfáját

Forrás: Új Néplap archívum

Fotó: Nagy Balázs

A hagyományokhoz híven idén is keresik Szolnok karácsonyfáját, amelyet a Kossuth téren szeretnének felállítani az ünnepekkor – közölte kedden, hivatalos oldalán a város önkormányzata. Azt írták, egy 8-12 méter magas, egységes, szabályos koronájú, egészséges fenyő felajánlását várják Szolnokról, vagy a város húsz kilométeres vonzáskörzetéből. Az ideális fajta a nordmann, luc, ezüstfenyő, közönséges jegenyefenyő, kaukázusi jegenyefenyő lenne. Előnyt jelent, ha a fa teherautóval könnyen megközelíthető, kiemelhető helyen található. A felajánlásokat október 31-ig várják az [email protected] e-mail címre, ahová a helyszínt, elérhetőséget, a fa méretét, fajtáját és egy, a fáról készített fényképet kell elküldeni.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu