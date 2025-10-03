Keresik Szolnok karácsonyfáját, idén is a főteret ékesítenék vele

A hagyományokhoz híven idén is keresik Szolnok karácsonyfáját, amelyet a Kossuth téren szeretnének felállítani az ünnepekkor – közölte kedden, hivatalos oldalán a város önkormányzata. Azt írták, egy 8-12 méter magas, egységes, szabályos koronájú, egészséges fenyő felajánlását várják Szolnokról, vagy a város húsz kilométeres vonzáskörzetéből. Az ideális fajta a nordmann, luc, ezüstfenyő, közönséges jegenyefenyő, kaukázusi jegenyefenyő lenne. Előnyt jelent, ha a fa teherautóval könnyen megközelíthető, kiemelhető helyen található. A felajánlásokat október 31-ig várják az [email protected] e-mail címre, ahová a helyszínt, elérhetőséget, a fa méretét, fajtáját és egy, a fáról készített fényképet kell elküldeni.

