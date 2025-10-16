október 16., csütörtök

Rutinközlekedők bajban!

2 órája

Változott a menetrend a ceglédi vonalon, a járműforgalmat is elterelik – minden fontos tudnivaló itt!

Címkék#félsorompó#vasút fény#közlemény#máv

A Budapest–Cegléd–Szolnok–Debrecen vonal Ceglédbercel–Cserő és Cegléd közötti szakaszán pályakarbantartást végeznek, emiatt változik a vasúti menetrend október 13-tól november 5-ig – adott ki közleményt a MÁV-csoport. A vasúti pályafelújítás legalább két hétig tart, ezért a vasúttársaság egyéb közlekedési útvonalakat javasol.

Mészáros Géza

Mint jelezték, a távolsági vonatok egy része a korlátozás miatt Újszász felé terelve közlekedik, ezért a Budapest–Újszász–Szolnok vonalon, ezenkívül pedig a Vámosgyörk–Szolnok vonal menetrendjében is lesznek kisebb változások. Mindeközben a vasúti pályafelújítások miatt Cegléd, Ceglédbercel és Albertirsa vasúti átjárói és közútjainak több szakaszát lezárják a járműforgalom elől. Erre ne közlekedjenek a következő napokban!

vasúti pályafelújítás
Vasúti pályafelújítás miatt a ceglédi vasútvonalon és a közúti közlekedésben is lehetnek fennakadások egy ideig
Forrás: MÁV-csoport

A MÁV a Budapest–Cegléd–Szolnok vasútvonal Ceglédbercel–Cserő és Cegléd szakaszán november 5-ig, majd pedig november 6-tól 30-ig az Albertirsa és Ceglédbercel–Cserő közötti szakaszon pályafelújítást végez, melynek során egyes közúti-vasúti átjárókat lezárnak – tájékoztatott a Magyar Államvasutak Zrt. kommunikációs igazgatósága.

A vasúti pályafelújítás a közúti közlekedést is érinti

A MÁV-csoport kifejtette, hogy pályafelújítás miatt október 18-án 6 órától október 22-én 20 óráig, valamint november 2-án 6 órától november 5-én 20 óráig folyamatosan, továbbá november 21-én 22 órától november 22-én hajnali 5 óráig lezárják Cegléden a Külső Kátai úton lévő fény- és félsorompóval jelzett átjárót. A szakaszt az Ipartelepi út–Jászberényi út (311-es)–Malomtó szél felé lehet kerülni. A terelési útvonalat táblákkal jelzik. Fontos, hogy sem gyalogos, sem kerékpáros, sem autós közlekedés nem lehetséges az átjáróban.

A ceglédi Gőz dűlő meghosszabbításánál lévő föld út és a vasút kereszteződésében található, fénysorompóval jelzett átjáró október 18-ig éjjel-nappal, majd pedig november 20-tól 21-re virradó éjszaka lesz elzárva a forgalom elől.

A Cegléd külterületén található Külső Budai út (46125-ös út) és a vasút kereszteződésében lévő, fény- és félsorompóval védett átjárón november 19-től 20-ra és 27-ről 28-ra virradó éjszaka nem lehet áthaladni. Gyalogosan és kerékpárral a mintegy 200 méterre található Budai úti megállóhely gyalogos aluljáróján keresztül lehet közlekedni, a közúti forgalmat pedig Ceglédbercelen, a 4-es számú főút felé terelik – adott ki minderről hivatalos közleményt a MÁV-csoport.

 

