Két napon át építették a miniatűr csodavilágot Szolnokon – galériával, videóval

Csak a szolnoki VOKE Csomóponti Művelődési Házban már legalább 20 vasútmodell kiállítás van a hátuk mögött, de emellett Debrecenben, Békéscsabán és Szegeden is megjelentek már a VOKE Szolnoki Vasútmodellező Klub tagjai. Idén ismét három emeletnyi látnivalóval és új kiállítókkal várják az érdeklődőket.

Mint egy apró Tesz-Vesz város. Egy vasútmodell kiállítás a részletektől lesz igazán lélegzetelállító

Fotó: Mészáros János

Nem csak a rajongóknak akad látnivaló a vasútmodell kiállításon

Tesz-Vesz város magyar módra, vasutasan – akár ez is az ember eszébe juthat, ahogyan elmerül az aprólékosan kidolgozott miniatűr részletekben: várakozó utasok, virággal díszített családi házak, a kertekben lapuló halloweeni tökök és persze a mindezek mellett elzakatoló vonatok. Piros, kék, modern, régi. Egy gyűjtő bizonyára egyenként nevezné meg valamennyi típusú vasparipát, de ehhez bizony nem csak a sok-sok év alatt felhalmozott tudás, hanem a rajongás is hozzásegít. Mert bizony vannak, akik mögött már több évtizednyi modellezés áll.

Ottjártunkkor egy idős úr épp cserfes unokájával vásárolt egy új darabot a gyűjteménybe. Bakonyi Lajos rajongása a vonatok iránt még középiskolai utazásai során alakult ki a hetvenes években. Azóta gyűjti a vasútmodelleket, melyek között olyan is akad, ami már legalább 50 éves.