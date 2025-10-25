október 25., szombat

Két napon át építették a miniatűr csodavilágot Szolnokon – galériával, videóval

Két napon keresztül építették a három szinten berendezett asztalokat, melyeken fáradhatatlanul járnak a vonatok egész hétvégén. A vasútmodell kiállítás Szolnokon már hagyománynak számít: a VOKE Szolnoki Vasútmodellező Klub idén új kiállítókat is meghívott.

Avar Vanda

Csak a szolnoki VOKE Csomóponti Művelődési Házban már legalább 20 vasútmodell kiállítás van a hátuk mögött, de emellett Debrecenben, Békéscsabán és Szegeden is megjelentek már a VOKE Szolnoki Vasútmodellező Klub tagjai. Idén ismét három emeletnyi látnivalóval és új kiállítókkal várják az érdeklődőket.

vasútmodell kiállítás
Mint egy apró Tesz-Vesz város. Egy vasútmodell kiállítás a részletektől lesz igazán lélegzetelállító
Fotó: Mészáros János

Nem csak a rajongóknak akad látnivaló a vasútmodell kiállításon

Tesz-Vesz város magyar módra, vasutasan – akár ez is az ember eszébe juthat, ahogyan elmerül az aprólékosan kidolgozott miniatűr részletekben: várakozó utasok, virággal díszített családi házak, a kertekben lapuló halloweeni tökök és persze a mindezek mellett elzakatoló vonatok. Piros, kék, modern, régi. Egy gyűjtő bizonyára egyenként nevezné meg valamennyi típusú vasparipát, de ehhez bizony nem csak a sok-sok év alatt felhalmozott tudás, hanem a rajongás is hozzásegít. Mert bizony vannak, akik mögött már több évtizednyi modellezés áll. 

Ottjártunkkor egy idős úr épp cserfes unokájával vásárolt egy új darabot a gyűjteménybe. Bakonyi Lajos rajongása a vonatok iránt még középiskolai utazásai során alakult ki a hetvenes években. Azóta gyűjti a vasútmodelleket, melyek között olyan is akad, ami már legalább 50 éves.

Vasútmodell kiállítás Szolnokon

Fotók: Mészáros János

– Most egy tehervagont vettünk a gyűjteménybe. Sok ilyen rendezvényre eljövünk, ha nem is tudunk mindre, de azért a legtöbbre próbálunk eljönni – meséli kicsit megilletődve, miközben a 6 éves Emmától azt is megtudjuk, hogy „a papának az összes vonat a kedvence” és hogy neki amúgy „unalmas a vonatozás, mert csak fákat lehet látni, de ez a kiállítás nagyon jól tetszik”.
Ami nem is csoda, hiszen még egy felnőtt számára is kész mesevilág ez a sok terepasztal – melyeket még előbbé varázsolnak az extra hanghatások.

Idén mégtöbben elmentek a vasútmodell kiállításra

A  VOKE Szolnoki Vasútmodellező Klub szóvivője, Gál Péter azt is elárulta, hogy az idei látogatottság a vártnál is jobban alakult eddig, és remélik, hogy a vasárnapi napon is hasonlóan sok lesz az érdeklődő. Látnivalóból ugyanis van bőven.

Idén három klub és nyolc magánmodellező munkáját láthatjuk. A Kecskeméti Hírös Vasútmodellező Klub most először a vendégünk, ők azért különlegesek, mert honvédségi vonalon is mozognak és így ez is beépült a vasútmodellbe. Egy másik új magánkiállítónk is érkezett Szentesről Kis Máté személyében, aki egy kis megálló rakodóhellyel érkezett és a saját klubunk is épített egy olyan mellékvonali állomást, ami eddig nem volt látható a VOKE-ban

– tudtunk meg részleteket Gál Pétertől.

A kiállítók tehát idén is alaposan kitettek magukért. Megéri ellátogatni a VOKE Művelődési Házba és megcsodálni minden terepasztalt, ugyanis olyan részleteket lehet felfedezni egyiken másikon, mely mosolyt csal az ember arcára – még annak is, aki egyébként nem a vonatok szerelmese...

 

