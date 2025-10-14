Lecsapott a VÉDA-kapu: brutális bírságokkal szórta meg az eszköz az öcsödi férfit

Két hét alatt négyszer büntettek meg biztonsági öv nélküli vezetés miatt egy öcsödi férfit, miután a VÉDA-kapu erről felvételt készített – számolt be az említett szabálysértési sorozatról az országos bulvársajtó.

VÉDA-kapus rendszer Szolnokon. 2025. szeptember 18-tól a gyorshajtókon kívül a biztonsági öv-, valamint a kézben tartott mobiltelefon-használatát is figyeli és bünteti a VÉDA.

Az öcsödi Takács József saját Facebook-oldalán osztotta meg a vele megesett VÉDA-kapus sztorikat: „Figyelem! Az összes VÉDA-kapu biztonságiöv- és telefonhasználatra élesítve! Ezt megtanultam Öcsöd belterületén 1 nap 4x is!!!” – írta ki, mely bejegyzésére azonnal záporoztak a hozzászólások.

„Rekordkísérlet volt Józsi?” – kérdi a férfitől egyik ismerőse viccesen.

„Kösd be magad, és ne telefonálj vezetés közben!” – jött a határozott javaslat egy másik követőtől.

„A fiamnak tegnap jött a csekk: Öcsöd, VÉDA-kapu, nem volt az öv bekapcsolva = 20 ezer!” – erősítette meg József állításait egy hozzászóló anyuka.

„A telefon használatának büntetése abszolút helyes, teljesen elcsúszott a világ, halnak meg emberek. Tempót adom én is, köszi, figyelek akkor!” – értelmezte a bejegyzést hasznos figyelmeztetésnek István.

Életet is védhet a VÉDA-kapu

Mint arról hírportálunk is beszámolt, ez év szeptember 18-tól egyetlen apró mozdulat elmulasztása is százezrekbe kerülhet a járművezetőknek. A VÉDA-kapu kamerái az idei ősz első felétől kezdődően a gyorshajtáson túl a a biztonsági öv használatát is figyelik.

Az öcsödi Takács József a szeptember 18-tól beélesített VÉDA-kapus rendszer miatt négy alkalommal kapott pénzbírságot övhasználat elmulasztása miatt

Takács József a Blikknek mesélt a vele történtekről: – Október elején egy nap csak a barkácsboltba mentem, ám oda és vissza is lefotózott a VÉDA-kapu – magyarázta.

Mint elmondta, ezek a büntetési csekkek még meg sem érkeztek, amikor további két bírságot is begyűjtött, ugyancsak biztonsági öv nélküli vezetésért. Az öcsödi férfinak a szabálysértésekért 20-20 ezres, összességében 80 ezer forintos bírságot küldtek ki.

A nemzetközi gyakorlatban, a nyugat-európai országokban már régóta és széles körben elterjedt a biztonsági öv használatát figyelő kamera-rendszer. Hazánkban 2024-től kezdték tesztelni az intelligens eszközöket, amelyek a gyorshajtás mellett a biztonsági öv használatát és a kézben tartott mobiltelefon-használatot is ellenőrzik. 2025. szeptember 18-tól pedig már az említett szabálytalanságokat komoly pénzbírsággal büntetik is.