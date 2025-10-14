október 14., kedd

Nem jó vele kikezdeni

19 perce

Lecsapott a VÉDA-kapu: brutális bírságokkal szórta meg az eszköz az öcsödi férfit

Szeptember 18-tól egyetlen apró mozdulat elmulasztása is százezrekbe kerülhet a járművezetőknek. A VÉDA-kapu kamerái a gyorshajtáson túl már a biztonsági öv használatát is figyelik. Egy öcsödi autós fél hónap alatt kapott elképesztő bírságot, mutatjuk mennyit!

Mészáros Géza

Két hét alatt négyszer büntettek meg biztonsági öv nélküli vezetés miatt egy öcsödi férfit, miután a VÉDA-kapu erről felvételt készített – számolt be az említett szabálysértési sorozatról az országos bulvársajtó.

a biztonsági öv használatát is figyelő VÉDA-kapus rendszer Szolnokon
VÉDA-kapus rendszer Szolnokon. 2025. szeptember 18-tól a gyorshajtókon kívül a biztonsági öv-, valamint a kézben tartott mobiltelefon-használatát is figyeli és bünteti a VÉDA.
Fotó: Mészáros János

Az öcsödi Takács József saját Facebook-oldalán osztotta meg a vele megesett VÉDA-kapus sztorikat: „Figyelem! Az összes VÉDA-kapu biztonságiöv- és telefonhasználatra élesítve! Ezt megtanultam Öcsöd belterületén 1 nap 4x is!!!” – írta ki, mely bejegyzésére azonnal záporoztak a hozzászólások.

„Rekordkísérlet volt Józsi?” – kérdi a férfitől egyik ismerőse viccesen.

„Kösd be magad, és ne telefonálj vezetés közben!” – jött a határozott javaslat egy másik követőtől.

„A fiamnak tegnap jött a csekk: Öcsöd, VÉDA-kapu, nem volt az öv bekapcsolva = 20 ezer!” – erősítette meg József állításait egy hozzászóló anyuka.

„A telefon használatának büntetése abszolút helyes, teljesen elcsúszott a világ, halnak meg emberek. Tempót adom én is, köszi, figyelek akkor!” – értelmezte a bejegyzést hasznos figyelmeztetésnek István.

Életet is védhet a VÉDA-kapu

Mint arról hírportálunk is beszámolt, ez év szeptember 18-tól egyetlen apró mozdulat elmulasztása is százezrekbe kerülhet a járművezetőknek. A VÉDA-kapu kamerái az idei ősz első felétől kezdődően a gyorshajtáson túl a a biztonsági öv használatát is figyelik.

Takács József Öcsöd
Az öcsödi Takács József a szeptember 18-tól beélesített VÉDA-kapus rendszer miatt négy alkalommal kapott pénzbírságot övhasználat elmulasztása miatt
Forrás: Blikk

Takács József a Blikknek mesélt a vele történtekről: – Október elején egy nap csak a barkácsboltba mentem, ám oda és vissza is lefotózott a VÉDA-kapu – magyarázta. 

Mint elmondta, ezek a büntetési csekkek még meg sem érkeztek, amikor további két bírságot is begyűjtött, ugyancsak biztonsági öv nélküli vezetésért. Az öcsödi férfinak a szabálysértésekért 20-20 ezres, összességében 80 ezer forintos bírságot küldtek ki.

A nemzetközi gyakorlatban, a nyugat-európai országokban már régóta és széles körben elterjedt a biztonsági öv használatát figyelő kamera-rendszer. Hazánkban 2024-től kezdték tesztelni az intelligens eszközöket, amelyek a gyorshajtás mellett a biztonsági öv használatát és a kézben tartott mobiltelefon-használatot is ellenőrzik. 2025. szeptember 18-tól pedig már az említett szabálytalanságokat komoly pénzbírsággal büntetik is.

