Helyszínek, időpontok
1 órája
Véradások a Jászkunságban október 14. és október 18. között
A következő napokban ezeken a helyeken adhat vért a Jászkunságban.
Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu.
- Jászberény, Jászberény Csányi Alapítvány (Déryné út 6.) október 14. 09:00 - 13:00
- Szolnok, Szolnoki Területi Vérellátó Intézet (Tószegi út 21) október 15. 08:00 - 17:00
- Fegyvernek, Fegyvernek Művelődési Ház (Szent E. u. 184.) október 16. 11:00 - 15:00
- Martfű, Martfű Művelődési Ház (Mártírok útja 1.) október 17. 13:00 - 16:30
- Szolnok, Szolnoki Területi Vérellátó Intézet (Tószegi út 21) október 18. 08:00 - 13:00
Jelentkezés feltételei: elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kilogrammot és egészségesnek érzi magát.
Az Országos Vérellátó Szolgálat azt kéri, hogy a véradáshoz vigye magával a személyazonosító igazolványát, lakcím és TAJ-kártyáját!
Országos Vérellátó Szolgálat
