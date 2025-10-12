Véradások a Jászkunságban október 14. és október 18. között

Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu.

Véradás a Jászkunságban

Jászberény , Jászberény Csányi Alapítvány (Déryné út 6.) október 14. 09:00 - 13:00

, Szolnoki Területi Vérellátó Intézet (Tószegi út 21) október 15. 08:00 - 17:00

, Fegyvernek Művelődési Ház (Szent E. u. 184.) október 16. 11:00 - 15:00

, Martfű Művelődési Ház (Mártírok útja 1.) október 17. 13:00 - 16:30

Szolnok, Szolnoki Területi Vérellátó Intézet (Tószegi út 21) október 18. 08:00 - 13:00

Jelentkezés feltételei: elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kilogrammot és egészségesnek érzi magát.

Az Országos Vérellátó Szolgálat azt kéri, hogy a véradáshoz vigye magával a személyazonosító igazolványát, lakcím és TAJ-kártyáját!

Országos Vérellátó Szolgálat