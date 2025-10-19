Véradások a Jászkunságban október 22. és október 25. között

Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu.

Véradás a Jászkunságban

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Szolnok, Szolnoki Területi Vérellátó Intézet (Tószegi út 21), október 22., 08:00 - 17:00

Szolnok, Szolnoki Területi Vérellátó Intézet (Tószegi út 21), október 25., 08:00 - 14:00

Jelentkezés feltételei: elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kilogrammot és egészségesnek érzi magát.

Az Országos Vérellátó Szolgálat azt kéri, hogy a véradáshoz vigye magával a személyazonosító igazolványát, lakcím és TAJ-kártyáját!

Országos Vérellátó Szolgálat