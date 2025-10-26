Helyszínek, időpontok
1 órája
Véradások a Jászkunságban október 27. és október 31. között
A következő napokban ezeken a helyeken adhat vért a Jászkunságban.
Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu.
- Szolnok, Aba-Novák Agóra (Hild János tér 1.) október 27. 14:00 - 17:30
- Mezőtúr, Mezőtúr Közművelődési- és Közösségi Kp. (Szabadság tér 17.) október 28. 08:00 - 12:00
- Szolnok, Szolnoki Területi Vérellátó Intézet (Tószegi út 21) október 29. 08:00 - 17:00
- Tiszasüly, Tiszasüly Idősek Klubja (Kíséri út 21.) október 30. 14:00 - 16:00
- Tiszafüred, Tiszafüred Művelődési Ház (Örvényi út 6.) október 31. 09:00 - 12:00
Jelentkezés feltételei: elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kilogrammot és egészségesnek érzi magát.
Az Országos Vérellátó Szolgálat azt kéri, hogy a véradáshoz vigye magával a személyazonosító igazolványát, lakcím és TAJ-kártyáját!
Országos Vérellátó Szolgálat
