Helyszínek, időpontok
44 perce
Véradások a Jászkunságban október 6. és október 10. között
A következő napokban ezeken a helyeken adhat vért a Jászkunságban.
Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu.
- Jánoshida, Jánoshida Közösségi Ház (Fő u. 36.) október 6. 13:00 - 15:30
- Jászberény, Jászberény EKKE Főiskola (Rákóczi út 55.) október 7. 10:30 - 12:30
- Jászboldogháza, Polgármesteri Hivatal Jászboldogháza (Rákóczi út 14-16.) október 7. 14:00 - 16:00
- Szolnok, Szolnoki Területi Vérellátó Intézet (Tószegi út 21) október 8. 08:00 - 17:00
- Törökszentmiklós, Törökszentmiklós Ipolyi Kulturális Kp. (Pánty u. 2-6.) október 10. 08:00 - 12:00
- Kengyel, Művelődési Ház Kengyel (Kossuth út 98.) október 10. 13:00 - 15:00
Jelentkezés feltételei: elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kilogrammot és egészségesnek érzi magát.
Az Országos Vérellátó Szolgálat azt kéri, hogy a véradáshoz vigye magával a személyazonosító igazolványát, lakcím és TAJ-kártyáját!
Országos Vérellátó Szolgálat
