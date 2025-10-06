Véradások a Jászkunságban október 6. és október 10. között

Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu.

Véradás a Jászkunságban

Jánoshida, Jánoshida Közösségi Ház (Fő u. 36.) október 6. 13:00 - 15:30

Jászberény , Jászberény EKKE Főiskola (Rákóczi út 55.) október 7. 10:30 - 12:30

Jászboldogháza , Polgármesteri Hivatal Jászboldogháza (Rákóczi út 14-16.) október 7. 14:00 - 16:00

Szolnok , Szolnoki Területi Vérellátó Intézet (Tószegi út 21) október 8. 08:00 - 17:00

Törökszentmiklós , Törökszentmiklós Ipolyi Kulturális Kp. (Pánty u. 2-6.) október 10. 08:00 - 12:00

Kengyel, Művelődési Ház Kengyel (Kossuth út 98.) október 10. 13:00 - 15:00

Jelentkezés feltételei: elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kilogrammot és egészségesnek érzi magát.

Az Országos Vérellátó Szolgálat azt kéri, hogy a véradáshoz vigye magával a személyazonosító igazolványát, lakcím és TAJ-kártyáját!

Országos Vérellátó Szolgálat