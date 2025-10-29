Titkok és kalandok várják a látogatókat a könyvtárban, ezt nem lehet kihagyni!

Október 30-án a „Rejtélyek Könyvtára – Egy rémületesen jó nap!” névre keresztelt eseménynek ad otthon a Verseghy Ferenc Könyvtár. Az egész napon át tartó programok között minden korosztály találhat magának kedvére valót.

Halloweeni hangulat költözik a könyvtárba egy napra

Fotó: Tatiana Sviridova

A gyermekeknek 10 és 16 óra között halloweeni játszóházzal kedveznek, valamint ügyességi feladatokkal és kézműves foglalkozással is várnak.

A tinédzsereket szintén ebben az időben szellemvadászatra invitálják, valamint a Rejtély a galérián interaktív játékra. A horrorszobát az idősebb korosztálynak javasolják.

A Kreatív Halloween programra 16 órától várják a felnőtteket, akik ezt követően 17 órától a szellemvilágról hallgathatnak meg egy előadást Gálné Moldován Anita sorselemzőtől, majd 18 órától a Kriminális kérdések éjszakája veszi kezdetét.