Halloweeni hangulat
54 perce
Titkok és kalandok várják a látogatókat a könyvtárban, ezt nem lehet kihagyni!
A Verseghy Ferenc Könyvtár csütörtökön egy napra a rejtélyek birodalmává alakul. Az intézmény ugyanis a legkisebbektől a felnőttekig mindenkinek tartogat izgalmas programokat. Mutatjuk a részleteket!
Október 30-án a „Rejtélyek Könyvtára – Egy rémületesen jó nap!” névre keresztelt eseménynek ad otthon a Verseghy Ferenc Könyvtár. Az egész napon át tartó programok között minden korosztály találhat magának kedvére valót.
- A gyermekeknek 10 és 16 óra között halloweeni játszóházzal kedveznek, valamint ügyességi feladatokkal és kézműves foglalkozással is várnak.
- A tinédzsereket szintén ebben az időben szellemvadászatra invitálják, valamint a Rejtély a galérián interaktív játékra. A horrorszobát az idősebb korosztálynak javasolják.
- A Kreatív Halloween programra 16 órától várják a felnőtteket, akik ezt követően 17 órától a szellemvilágról hallgathatnak meg egy előadást Gálné Moldován Anita sorselemzőtől, majd 18 órától a Kriminális kérdések éjszakája veszi kezdetét.
