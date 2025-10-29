október 29., szerda

Nárcisz névnap

Halloweeni hangulat

14 perce

Titkok és kalandok várják a látogatókat a könyvtárban, ezt nem lehet kihagyni!

Címkék#kaland#Verseghy Ferenc Könyvtár#program

A Verseghy Ferenc Könyvtár csütörtökön egy napra a rejtélyek birodalmává alakul. Az intézmény ugyanis a legkisebbektől a felnőttekig mindenkinek tartogat izgalmas programokat. Mutatjuk a részleteket!

Nyitrai Fanni

Október 30-án a „Rejtélyek Könyvtára – Egy rémületesen jó nap!” névre keresztelt eseménynek ad otthon a Verseghy Ferenc Könyvtár. Az egész napon át tartó programok között minden korosztály találhat magának kedvére valót. 

Verseghy Ferenc Könyvtár program
Halloweeni hangulat költözik a könyvtárba egy napra
Fotó: Tatiana Sviridova
  • A gyermekeknek 10 és 16 óra között halloweeni játszóházzal kedveznek, valamint ügyességi feladatokkal és kézműves foglalkozással is várnak. 
  • A tinédzsereket szintén ebben az időben szellemvadászatra invitálják, valamint a Rejtély a galérián interaktív játékra. A horrorszobát az idősebb korosztálynak javasolják. 
  • A Kreatív Halloween programra 16 órától várják a felnőtteket, akik ezt követően 17 órától a szellemvilágról hallgathatnak meg egy előadást Gálné Moldován Anita sorselemzőtől, majd 18 órától a Kriminális kérdések éjszakája veszi kezdetét. 

