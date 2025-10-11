Ezért nem működik sokaknál a vitaminpótlás az őszi és téli hónapokban, a szakértő javaslatai egyértelműek

Ősszel és télen jóval kevesebb friss zöldséghez és gyümölcshöz jutunk, mint a nyári hónapokban. Szervezetünknek azonban ilyenkor is nagy szüksége van az ezekben található vitaminokra, hiszen ezek segítenek abban, hogy a hidegebb időszakban is ellenállóbbak legyünk a betegségekkel szemben. Éppen ezért különösen fontos a megfelelő vitaminpótlás – mondta el Futó Sára törökszentmiklósi táplálkozási tanácsadó, ahogyan azt is, hogyan tehetjük ezt akár tudatosan is.

Vitaminpótlás szezonális kedvencekkel egyszerűen, egy szakértő útmutatásával

Fotó: Nagy Balázs

A hatékony vitaminpótlás kulcsa

A szakember szerint a természetes forrásokból származó vitaminok általában sokkal jobban hasznosulnak, mivel más tápanyagokkal, rostokkal és antioxidánsokkal együtt jutnak a szervezetbe. Ugyanakkor fontos hozzátenni azt, hogy a zöldségek és gyümölcsök vitamintartalma függ a talaj tápanyagtartalmától, a termesztés módjától és a szállítási időtől is, amelyek miatt olykor kevesebb vitamint tartalmazhatnak, mint régen. Bár az étrend-kiegészítők ezeket nem helyettesíthetik, de kiegészíthetik a változatos étrendet, különösen a hidegebb hónapokban.

– A legfontosabb vitaminok közé tartozik a C-vitamin, ami erősíti az immunrendszert és növeli a szervezet ellenálló képességét, valamint a D-vitamin, ami támogatja az immunrendszert, a bélrendszert, a csontokat és az idegrendszert is. Bár nem vitamin, de fontos megemlíteni a probiotikumokat is, hiszen ezek a jótékony baktériumok segítenek megőrizni a bélflóra egyensúlyát, ami kulcsszerepet játszik a betegségek megelőzésében – mondta el a táplálkozási tanácsadó, és egyben az ÉtrendM megálmodója.

Futó Sára, táplálkozási tanácsadó, az ÉtrendM megálmodója mesélt a megfelelő vitaminpótlás fontos lépéseiről

Fotó: Beküldött

Mutatjuk, hogyan ismerhető fel a vitaminhiány!

Megtudhattuk azt is, hogy a vitaminhiány különféle tünetekben nyilvánulhat meg, de általánosságban elmondható, hogy bizonyos jelek esetén érdemes vitaminpótláson gondolkozni.

Ezen tünetek közé tartoznak:

folyamatos fáradtság;

kimerültség;

levertség;

gyakori megbetegedések.

Immunerősítő vitaminpótlás természetes forrásokból

– A C-vitamin kiváló forrásai a citrusfélék, csipkebogyó, ribizli, paradicsom és paprika. A D-vitamin napfény hatására keletkezik a bőrünkben, ezért a legjobb ha kimegyünk a napra amikor csak tudunk. Ez testileg és lelkileg is feltölt. Ezt meg tudjuk még támogatni élelmiszerekkel, például zsíros halakkal, mint a lazac, makréla, vagy a hering, illetve tojással. A probiotikumokat pedig nagyon jól be tudjuk vinni fermentált ételekkel, mint például a kovászos uborka, savanyú káposzta vagy akár az élőflórás joghurt – tanácsolta Futó Sára.