Ideje felkészülni

44 perce

Ezért nem működik sokaknál a vitaminpótlás az őszi és téli hónapokban, a szakértő javaslatai egyértelműek

Beköszöntött az ősz, a hajnalok egyre hűvösebbek, a napközben mért hőmérsékleti értékek folyamatosan csökkennek, ezzel szemben viszont a megbetegedések száma emelkedik. Éppen ezért különösen fontos a megfelelő vitaminpótlás, amelyről Futó Sára táplálkozási tanácsadó mesélt hírportálunknak. Mutatjuk, mely vitaminokat érdemes beépíteni a mindennapokba, hogy felkészüljünk a hideg időszakra!

Nyitrai Fanni

Ősszel és télen jóval kevesebb friss zöldséghez és gyümölcshöz jutunk, mint a nyári hónapokban. Szervezetünknek azonban ilyenkor is nagy szüksége van az ezekben található vitaminokra, hiszen ezek segítenek abban, hogy a hidegebb időszakban is ellenállóbbak legyünk a betegségekkel szemben. Éppen ezért különösen fontos a megfelelő vitaminpótlás – mondta el Futó Sára törökszentmiklósi táplálkozási tanácsadó, ahogyan azt is, hogyan tehetjük ezt akár tudatosan is.

vitaminpótlás szezonális zöldségekkel és gyümölcsökkel
Vitaminpótlás szezonális kedvencekkel egyszerűen, egy szakértő útmutatásával
Fotó: Nagy Balázs

A hatékony vitaminpótlás kulcsa

A szakember szerint a természetes forrásokból származó vitaminok általában sokkal jobban hasznosulnak, mivel más tápanyagokkal, rostokkal és antioxidánsokkal együtt jutnak a szervezetbe. Ugyanakkor fontos hozzátenni azt, hogy a zöldségek és gyümölcsök vitamintartalma függ a talaj tápanyagtartalmától, a termesztés módjától és a szállítási időtől is, amelyek miatt olykor kevesebb vitamint tartalmazhatnak, mint régen. Bár az étrend-kiegészítők ezeket nem helyettesíthetik, de kiegészíthetik a változatos étrendet, különösen a hidegebb hónapokban.

– A legfontosabb vitaminok közé tartozik a C-vitamin, ami erősíti az immunrendszert és növeli a szervezet ellenálló képességét, valamint a D-vitamin, ami támogatja az immunrendszert, a bélrendszert, a csontokat és az idegrendszert is. Bár nem vitamin, de fontos megemlíteni a probiotikumokat is, hiszen ezek a jótékony baktériumok segítenek megőrizni a bélflóra egyensúlyát, ami kulcsszerepet játszik a betegségek megelőzésében – mondta el a táplálkozási tanácsadó, és egyben az ÉtrendM megálmodója.

vitaminpótlás helyesen Futó Sára segítségével
Futó Sára, táplálkozási tanácsadó, az ÉtrendM megálmodója mesélt a megfelelő vitaminpótlás fontos lépéseiről
Fotó: Beküldött

Mutatjuk, hogyan ismerhető fel a vitaminhiány!

Megtudhattuk azt is, hogy a vitaminhiány különféle tünetekben nyilvánulhat meg, de általánosságban elmondható, hogy bizonyos jelek esetén érdemes vitaminpótláson gondolkozni.

Ezen tünetek közé tartoznak:

  • folyamatos fáradtság;
  • kimerültség;
  • levertség;
  • gyakori megbetegedések.

Immunerősítő vitaminpótlás természetes forrásokból

– A C-vitamin kiváló forrásai a citrusfélék, csipkebogyó, ribizli, paradicsom és paprika. A D-vitamin napfény hatására keletkezik a bőrünkben, ezért a legjobb ha kimegyünk a napra amikor csak tudunk. Ez testileg és lelkileg is feltölt. Ezt meg tudjuk még támogatni élelmiszerekkel, például zsíros halakkal, mint a lazac, makréla, vagy a hering, illetve tojással. A probiotikumokat pedig nagyon jól be tudjuk vinni fermentált ételekkel, mint például a kovászos uborka, savanyú káposzta vagy akár az élőflórás joghurt – tanácsolta Futó Sára.

Hatékony vitaminpótlás a kovászos uborka is
A fermentált ételek is nagyon jó vitaminforrások
Fotó: Nyitrai Fanni

A szezonális élelmiszerek is jó választások lehetnek, hiszen a sütőtök, a cékla, az alma és a káposztafélék mind gazdagok C-vitaminban és antioxidánsokban, amik erősítik az immunrendszert. Emellett, kifejezetten magas a rosttartalmuk is, így a bélflórát is támogatják, ami az immunerősítésben szintén kulcsfontosságú.

Vitaminpótlás okosan: ezekkel az ételpárosításokkal fokozható a felszívódás

A táplálkozási tanácsadó szerint bizonyos tápanyagok együtt fogyasztva, egymás hatását erősíthetik. A D-vitamin például zsírban oldódik, így akkor szívódik fel a legjobban, ha zsíros ételekkel párosítjuk. Ezért is érdemes kapszula formájában, ezen ételek fogyasztása közben vagy után bevenni, az A-, E-, és K-vitaminokkal együtt. A C-vitamin a vas felszívódását növeli, így vashiány esetén érdemes a húsokat – vas forrásokat – citromos vagy paradicsomos ízvilágban elkészíteni. A vitaminokban gazdag élelmiszereket viszont jobb nyersen elfogyasztani.

– A hő, a pH-változás és a fény is hatással van a vitaminokra. Sok vitamin, mint például a C- és B-vitaminok nagyon érzékenyek a hőre, ezért az ezekben gazdag élelmiszereket jobb nyers formában fogyasztani. A zsírban oldódó vitaminok stabilabbak, és bizonyos esetekben a hőkezelés még javítja is a hasznosulásukat. A sárgarépában található béta-karotin például, ami az A-vitamin előanyaga, könnyebben felszívódik, ha kissé megpároljuk – részletezte.

Hogyan vásároljunk jól étrend-kiegészítőket?

A szakember kiemelte, hogy a vitaminpótlás nagyon személyre szabott. Egy irodai dolgozó például, aki kevesebbet mozog és nem tartózkodik sokat a szabadban, teljesen más igényekkel rendelkezik, mint egy sportoló, akinek rengeteg energiára van szüksége, így magasabb lehet a magnézium és B-vitamin igényük. A megfelelő mennyiség függ tehát a munkatípustól, az életszakasztól, az életmódtól és az étrendtől is.

Hangsúlyozta továbbá, hogy amennyiben táplálék-kiegészítőket vásárolunk, akkor mindenképp olvassuk el a címkét, mert a vitaminok nagyon sok fajta formátumban lehetnek jelen ezekben a készítményekben, viszont közel sem ugyanolyan hasznosulásúak.

– C-vitaminból keressük az L-aszkorbinsavat, ez lehet kapszula vagy por formátumú is. Ebből napi 500-1000 mg ajánlott, de betegség esetén, rövid távon ez az adag megemelhető. D-vitaminból a napi ajánlott adag 2000 NE, ebből igyekezzünk a kolekalciferol  – azaz D3 –formát választani, lehetőleg K2 és magnézium-biszglicináttal kombinálva. Ami a probiotikumokat illeti, a legjobb ha élelmiszerekkel visszük be, mert a fermentált ételekben lévő hasznos baktériumok sokkal ellenállóbbak így jobban felszívódnak, mint a táplálék-kiegészítőkben lévők – javasolta.

Egy gyors immunerősítő recept, a szakember ajánlásával

– Végül egy gyors immunerősítő receptet is szeretnék megosztani, melyben a narancs és a citrom a bennük lévő C-vitaminnak köszönhetően támogatják az immunrendszert, a fűszerek és a gyömbér pedig erős antioxidánsok, amik segítenek csökkenteni a szervezetben lévő gyulladásokat – mondta Sára, aki egy népszerű és jól bevált „gyömbér shot” készítését javasolta a hétköznapokba beépíteni. 

Hozzávalók: (7 adaghoz)

  • 2 darab narancs;
  • 1 darab citrom;
  • 2-4 centiméter gyömbér;
  • kurkuma;
  • bors;
  • fahéj;
  • 1 deciliter víz.

Elkészítése pedig kifejezetten egyszerű. A citromot és a narancsot megmossuk, majd megpucoljuk és turmixgépbe tesszük. Rakjuk bele a megmosott gyömbért, amit nem kell megpucolni, és a fűszereket. Végül öntsük fel a vízzel és turmixoljuk össze. Ihatjuk így is, de akár le is szűrhetjük a benne lévő rostokat egy konyharuha vagy szita segítségével. Kis üvegcsékben 7 részre osztjuk és minden reggel igyunk belőle egy-egy üveggel.

 

