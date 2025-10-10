október 10., péntek

Szakmai előadás

Karcagon ismertették a Vizet a tájba! program eredményeit – galériával

Címkék#Országos Vízügyi Főigazgatóság#vízkészlet#előadás

A Vizet a tájba! programról volt szó az önkormányzat „Kávészünet” című eseménysorozata keretében pénteken a karcagi városháza Kántor Sándor termében. A megjelent gazdálkodókat, termelőket és cégvezetőket Szepesi Tibor polgármester köszöntötte, majd a programot részletesen ismertette Hubai Imre mezőgazdaságért felelős államtitkár.

Daróczi Erzsébet

A helyi önkormányzat „Kávészünet” című eseménysorozata keretében megtartott találkozón az Országos Vízügyi Főigazgatóság koordinálásával indult Vizet a tájba! programról beszélgettek a résztvevők. Mint elhangzott, a kormány több milliárd forint biztosításával igyekszik támogatni a vízpótló, illetve vízvisszatartó tevékenységet.

Vizet a tájba előadás Kacagon
Vízhiányvédelmi kárelhárítás a karcagi régióban címmel tartott előadást Richter József, a Kötivízig Karcagi Szakaszmérnökségének csoportirányítója a Vizet a tájba! program kapcsán
Fotó: Daróczi Erzsébet

Ezért fontosak a Vizet a tájba! intézkedései 

A program keretében a karcagi térségben a Kötivízig szakemberei a Hortobágy-Berettyó főcsatorna négy szakaszán több mint egymillió köbméter plusz vizet emeltek át egyszeri feltöltéssel. 

Elhangzott: országos szinten augusztus végéig 050 millió köbméter víz tározása valósult meg. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapján elérhetővé tette a gazdák számára, hogy helyrajzi számok megadásával megjelöljék azokat a területeket, melyeket vízvisszatartási célra ajánlanak fel, illetve megjelöljék, ahol csatorna feltöltést igényelnének. 

– Eddig több mint 1200 kilométer csatornaszakaszt és majd 600 hektárnyi holtágat jelöltek meg vízvisszatartásra, és több mint 300 hektárt ajánlottak fel elöntésre – sorolta a számokat az államtitkár, majd arról szólt mennyire fontos, hogy a csatornák is jó állapotban legyenek, erre is indult program, ahogy a súlyos aszályban az állami erdők megmentésére is. 

Mint elhangzott, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság beavatkozásának eredményeként jelentős mennyiségű többlet vizet engedtek a NEFAG Zrt. Apavári erdő területére. A Hortobágy-Berettyó főcsatorna közeli szelvényéből közel 330 ezer köbméternyi vizet szivattyúztak a Karcagi V. csatornába, ami segítette a térség ökológiai életterének javulását és így mintegy kilenc kilométer hosszan teltek meg vízzel a csatornák az erdőnek is segítve az aszályos időben a túlélést. 

– A program nem áll meg, a munka folytatódik, az anyagi fedezetét a kormány továbbra is biztosítani fogja – mondta Hubai Imre, aki elmondta, a program indulása óta több mint 1600 szakember dolgozott a megvalósításban.

„Kávészünet" című program Karcagon

Fotók: Daróczi Erzsébet

 

