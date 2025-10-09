október 9., csütörtök

Vízgazdálkodás

1 órája

Közel 12 milliárd forintos beruházással válaszolnak a klímaváltozásra Tiszaderzsnél – galériával

Címkék#Energiaügyi Minisztérium#vízpótlás#Közép – Tisza – vidéki Vízügyi Igazgatóság

Gyönyörű környezetben, a Holt-Tisza partján ismertették a vízgazdálkodás jövőjét. A vízvisszatartás fontossága a legforróbb nyári hónapokban is kulcskérdés volt.

Major Angéla

Gyönyörű környezetben, a Tiszaderzs-Tiszaszőlős Holt-Tisza partján tartott sajtótájékoztatón V. Németh Zsolt, az Energiaügyi Minisztérium vízgazdálkodásért felelős államtitkára és Lovas Attila, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója ismertette a Holt-Tisza érintett szakaszának vízpótló 11,6 milliárd forintos beruházásának részleteit. Az eseményen ezen kívül a vízvisszatartás jelentőségét is kihangsúlyozták.

Vízpótlás és vízvisszatartás fejlesztése indul a Tiszaderzs–Tiszaszőlősi Holt–Tisza szakaszán
Fotó: Mészáros János

Vízvisszatartás a klímaváltozás idején

A klímaváltozás hatására egyre kevesebb víz érkezik az országba, a folyók vízhozama csökken, a csapadék hiányzik, a párolgás pedig nő. 

– 15 évvel ezelőtt Magyarországra 114 köbkilométer víz érkezett, ez ma 98 köbkilométerre esett vissza. Közben az országos csapadékhiány már 320 millió liter, a Tisza vízgyűjtőjén a hiány mértéke eléri a 400 millimétert. Maga a kipárolgás a 30 évvel ezelőttihez képest pedig megduplázódott. A felszín alatti vízkészlet is radikálisan csökkent – mondta V. Német Zsolt államtitkár. 

V. Németh Zsolt, az Energiaügyi Minisztérium vízgazdálkodásért felelős államtitkára
V. Németh Zsolt, az Energiaügyi Minisztérium vízgazdálkodásért felelős államtitkára szerint már nem az árvízvédelem az elsődleges kihívás
Fotó: Mészáros János

Mintegy 9 köbkilométer maga a hiány, ebből kettő tehető a Duna, és hét a Tisza vízgyűjtőjére. Összehasonlításként a Balatonnak az optimális vízmennyisége 2 köbkilométer – részletezte az államtitkár.

Ez a helyzet cselekvésre kényszerít bennünket. Lezárult az a korszak, amikor az árvízvédelem volt a fő feladat

– tette hozzá.

Az államtitkár tájékoztatása szerint a jelenlegi legfontosabb feladat a vízkészlet visszatartása és megőrzése. Az új rendszernek köszönhetően sikerült a legforróbb nyári hónapokban is minden vízigényt kielégíteni. 

– A nyári rekordszintű hőség idején is elegendő vizet tudtunk biztosítani. Ez csak úgy sikerült, hogy a belvízcsatornákban és az öntözőrendszerekben előre feltöltöttük a vizet, és nem engedtük el – hangsúlyozta.

Az államtitkár hozzátette, hogy a vízvisszatartásra fordított forrásokat is megduplázták, hiszen, míg korábban 105 milliárd forint jutott erre, most összesen 288 milliárd forint áll rendelkezésre. – Ebből az összegből a vízügyi igazgatóságok 218 milliárd forintot, az önkormányzatok, civil szervezetek és nemzeti parkok pedig 70 milliárd forintot kapnak – közölte.

A 11,6 milliárd forintos értékű fejlesztés teszi lehetővé, hogy 1 millió köbméter vizet tartsanak vissza
A 11,6 milliárd forintos értékű fejlesztés lehetővé teszi, hogy 1 millió köbméter vizet tartsanak vissza
Fotó: Mészáros János

A tájékoztatón elhangzottak szerint ez az összeg teszi lehetővé, hogy Tiszaderzs, Tiszaszőlős térségében egy már 1865-ben kialakult holtágat bevonják a programba. A 11,6 milliárd forintos értékű fejlesztésnek köszönhetően 1 millió köbméter vizet képesek megtartani. 

A program házigazdája, Lovas Attila részletesen beszélt a fejlesztésről. 

– Nagyon örülök, hogy ez a projekt elindulhatott. A Holt-Tisza, amikor még teljes hosszában élt, 11 kilométer hosszú volt. Ma 9 kilométeren még mindig víz van, ez az a szakasz, amit a fejlesztés is érint majd – részletezte.

A cél, hogy új vízpótló rendszert építsenek ki, amely:

  • növeli a holtág vízvisszatartó képességét, 
  • segít a víz továbbvezetésében. 

A fejlesztéshez környezeti hatásvizsgálat is készült, hiszen a térségben ritka növény- és állatvilág él, melyeket meg kell védeni.

Lovas Attila, a Közép–Tisza–vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója
Lovas Attila, a Közép–Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója is beszédet mondott az eseményen
Fotó: Mészáros János

– A rendelkezésre álló szivornya kapacitást is bővítjük, másodpercenként 1 köbméter vízpótlást lehet folyamatosan juttatni a holtágba – mondta. Lovas Attila hozzátette, hogy a vízvisszatartás fontosságát az is mutatja, hogy idén el tudják érni, hogy több víz maradjon az országban, mint amennyi befolyt. Ez 200 milló köbméterrel több víz, mint korábban, és a hazai esőzésekkel együtt 1,7 köbkilométer víz maradt a határokon belül. 

– Az idei évi komoly aszály ellenére az összes vízigényt ki lehetett elégíteni. Ez hatalmas eredmény, de még csak az út elején járunk. A jövőben ez a beruházás abban segít, hogy még több vizet tudjunk visszatartani – zárta gondolatait.

Sajtótájékoztató a Holt-Tisza vízgazdálkodásáról

Fotók: Mészáros János

 

 

